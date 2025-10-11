ETV Bharat / state

दिवाली से पहले दिल्ली में ठंड की दस्तक, सीजन में पहली बार 20 डिग्री से नीचे रहा तापमान; जानें आज का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अब ठंड का एहसास होने लगा है. दिन में भले ही धूप और हल्की गर्मी महसूस होती है लेकिन सुबह और शाम को ठंड होने लगी है. इसे गुलाबी ठंड कहें तो गलत नहीं होगा. पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से मौसम का मिजाज अचानक बदल सा गया है. दिल्ली में शुक्रवार को पहली बार तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया, जो ठंड के आने का संकेत है. मौसम बदलने के साथ ही शहर में हल्की ठंड का भी एहसास करवाचौथ के मौके पर हुआ. राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 12 अक्टूबर को पारा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे था और उस दिन तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 2023 में तीन अक्टूबर को ही दिल्ली का न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा था. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है. सुबह सापेक्ष आर्द्रता 89 प्रतिशत थी और शाम तक यह 62 प्रतिशत दर्ज की गई.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी ने शनिवार के लिए आसमान साफ ​​रहने तथा न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 30- 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है. वहीं रविवार तक अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री और बुधवार तक 33-35 डिग्री तक चढ़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार साफ आसमान दिन में गर्मी बढ़ाएगा, लेकिन रात में ठंड बरकरार रहेगी. हाल की बारिश ने हवा में नमी बढ़ा दी है, जिससे ठंड का अहसास और गहरा हो रहा है.