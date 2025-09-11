ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश नहीं, फिर से लौटी गर्मी और उमस, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बीते कई दिनों से बारिश नहीं हुई है. जब तक बारिश हो रही थी, तब तक मौसम सुहावना और ठंडा बना हुआ था, लेकिन अब सितंबर के महीने में फिर से गर्मी और उमस बढ़ने लगी है. बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.4°C और न्यूनतम तापमान 25.9°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में 11 सितंबर को भी तापमान का पारा 34 से 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद है. इस दौरान हवा में नमी का स्तर 65-87% के बीच रहेगा, जिससे हल्की उमस महसूस हो सकती है.

मौसम विभाग की माने तो आज और कल दिल्ली-एनसीआर में सतही हवाएं 19 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. ये पश्चिमी हवाएं मौसम को थोड़ा सुहावना बनाएंगी, खासकर सुबह और शाम के वक्त. हालांकि, दोपहर में धूप की तपिश आपको हल्की गर्मी का एहसास करा सकती है.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल