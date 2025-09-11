ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश नहीं, फिर से लौटी गर्मी और उमस, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

आज दिल्ली में तापमान का पारा 34 से 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद है.

मौसम अपडेट
मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 11, 2025 at 7:27 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बीते कई दिनों से बारिश नहीं हुई है. जब तक बारिश हो रही थी, तब तक मौसम सुहावना और ठंडा बना हुआ था, लेकिन अब सितंबर के महीने में फिर से गर्मी और उमस बढ़ने लगी है. बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.4°C और न्यूनतम तापमान 25.9°C दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में 11 सितंबर को भी तापमान का पारा 34 से 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद है. इस दौरान हवा में नमी का स्तर 65-87% के बीच रहेगा, जिससे हल्की उमस महसूस हो सकती है.

मौसम विभाग की माने तो आज और कल दिल्ली-एनसीआर में सतही हवाएं 19 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. ये पश्चिमी हवाएं मौसम को थोड़ा सुहावना बनाएंगी, खासकर सुबह और शाम के वक्त. हालांकि, दोपहर में धूप की तपिश आपको हल्की गर्मी का एहसास करा सकती है.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 92, गुरुग्राम में 88, गाजियाबाद में 93, ग्रेटर नोएडा में 75, नोएडा में 87 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के 7 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. आईटीओ में 107, जहांगीरपुरी में 160, मथुरा रोड में 105, वजीरपुर में 122, पूसा में 110, शादीपुर में 101, द्वारका सेक्टर 8 में 112 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट

