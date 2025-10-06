ETV Bharat / state

दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार तड़के कई हिस्सों में बारिश हुई. जिसके वजह से मौसम सुहावना हो गया है.

दिल्ली एनसीआर में बारिश
दिल्ली एनसीआर में बारिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 6, 2025 at 7:35 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कई दिनों से जारी गर्मी से राहत मिल गई है. सोमवार तड़के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हुई. पूर्वी भारत में हो रही भारी बारिश के बीच अब दिल्ली-एनसीआर में भी मौसम दो दिन तक भीगा-भीगा रहने वाला है. अगले दो दिन तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, आर्द्रता का स्तर 93 से 59 फीसदी तक रहा.

मौसम विभाग ने अनुसार इस बारिश की वजह से तापमान में गिरावट होने का अनुमान है. इस दौरान अधिकतम तापमान जो अभी 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. अब वो गिरकर 28 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. न्यूनतम तापमान भी 22 से 24 डिग्री सेल्सियस से करीब बना रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार तेज हवा और बारिश की वजह से मौसम ठंडा और सुहावना रहने की संभावना है.

वायु गुणवत्ता में और होगा सुधार

मौसम विभाग के मुताबिक 9 अक्तूबर को मुख्य रूप से साफ मौसम रहने की संभावना जताई गई है. इन दिनों अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. बता दें कि पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि तेज हवा और बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता में और सुधार देखने को मिल सकता है.

दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 135, गुरुग्राम में 124, गाजियाबाद में 118, ग्रेटर नोएडा में 125 और नोएडा में 116 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

TAGGED:

RAIN IN DELHIIMD ISSUES YELLOW ALERTदिल्ली एनसीआर में बारिशDELHI NCR WEATHER UPDATE

