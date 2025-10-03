ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी, पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदलेगा मौसम

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इनदिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिल्ली में गुरुवार को विजय दशमी के अवसर पर जमकर बारिश हुई. दिल्ली में दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक 35.7 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 93 से 61 प्रतिशत रहा. रात साढ़े आठ बजे तक वर्षा 14 मिमी रिकार्ड की गई.

मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ का यह असर शुक्रवार को भी बना रहेगा. दिन भर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है. दोपहर के समय गरज वाले बादल बनने, बिजली चमकने और हल्की बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रह सकता है. वहीं, शनिवार को शुष्क मौसम रहेगा, जबकि रविवार से मंगलवार तक वापस वर्षा का दौर शुरू हो जाएगा. सोमवार के लिए तो अभी से यलो अलर्ट भी जारी हो चुका है.