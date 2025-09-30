ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बादलों की आवाजाही जारी, हल्की बारिश होने की संभावना, जाने आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग पूर्वानुमान के अनुसार आज राजधानी दिल्ली में बादलों की लुकाछिपी लगी रहेगी. बादल आते जाते रहेंगे.

Published : September 30, 2025 at 8:53 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते दो दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है. लगातार बादलों की आवाजाही के कारण धूप का तीखापन और उमस में काफी कमी आई है, हालांकि गर्मी अभी भी लोगों को परेशान कर रही है. दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में सोमवार को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक है. इस दौरान आर्द्रता का स्तर 85 से 54 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया.

मौसम का हाल

मौसम विभाग का अनुमान है कि अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. अगले दो दिन यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दिल्ली में हल्के से घने बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है. विभाग के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

प्रदूषण स्तर का हाल

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 125 दर्ज किया गया. वहीं, एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद 128, गुरुग्राम 123, गाजियाबाद 118, ग्रेटर नोएडा 115 और नोएडा 117 पर रहा। राजधानी दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में ए क्यू आई स्तर 100 से ऊपर और 200 के बीच दर्ज किया गया.

