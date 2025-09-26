ETV Bharat / state

दिल्ली से विदा हुआ मानसून, सितंबर के महीने में गर्मी कर रही परेशान; जानिए IMD का ताजा अपडेट

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने एक बार फिर से तांडव मचा दिया है. इस समय तापमान ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है. आमतौर पर सितंबर के महीने में मौसम में ठंडक आ जाती है, लेकिन इस बार गर्मी ने सभी को परेशान कर रखा है. दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है. यहां का तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. दिन के समय में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है. हालांकि रात के समय में तापमान में गिरावट देखी जा रही है. दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा.

मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार को दिल्ली में आसमान साफ रहेगा. दिन के समय में तेज धूप खिलेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में 27 सितंबर से कुछ राहत मिलने के आसार हैं. यानी 27 सितंबर से लेकर एक अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में बादलों की लुका छुपी शुरू हो जाएगी. बादलों की आवाजाही की वजह से जो तेज धूप निकल रही है, उसमें कमी आएगी. हालांकि, तापमान में गिरावट की कोई उम्मीद नहीं है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 128 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 132, गुड़गांव में 127, गाजियाबाद में 112, ग्रेटर नोएडा में 116 और नोएडा में 125 अंक बना हुआ है. वहीं, दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. राजधानी के कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.