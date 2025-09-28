दिल्ली-NCR में बादलों की आवाजाही जारी, लेकिन बरसात नहीं, तापमान में गिरावट, जाने आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग पूर्वानुमान के अनुसार आज राजधानी दिल्ली में रविवार को बादलों की लुकाछिपी लगी रहेगी. बादल आते जाते रहेंगे.
Published : September 28, 2025 at 7:33 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में इन दिनों मौसम में बदला देखा जा रहा है.चिलचिलाती धूप, गर्मी और उमस के बीच दिल्ली एनसीआर के लोगों को आखिरकार शनिवार को काफी हद तक गर्मी से राहत मिली. तेज रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ-साथ बादलों की आवाजाही शनिवार को भी बनी रही. इसकी वजह से शनिवार को दिल्ली के तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई है.
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड दर्ज किया गया है.
मौसम का हाल
मौसम विभाग पूर्वानुमान के अनुसार आज राजधानी दिल्ली में रविवार को बादलों की लुकाछिपी लगी रहेगी. बादल आते जाते रहेंगे. इस दौरान 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को काले बादल दिल्ली एनसीआर में रहने का पूर्वानुमान जारी किया है.
प्रदूषण स्तर का हाल
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 164 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 135, गुरुग्राम में 142, गाजियाबाद में 138, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 128 अंक बना हुआ है. जबकि राजधानी दिल्ली के दो इलाकों में सबसे अधिक AQI लेवल बना हुआ है. बवाना में 232 और आनंद विहार में 208 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अन्य व अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
