ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बादलों की आवाजाही जारी, लेकिन बरसात नहीं, तापमान में गिरावट, जाने आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग पूर्वानुमान के अनुसार आज राजधानी दिल्ली में रविवार को बादलों की लुकाछिपी लगी रहेगी. बादल आते जाते रहेंगे.

दिल्ली एनसीआर मौसम अपडेट
दिल्ली एनसीआर मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2025 at 7:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के आसपास के इलाकों में इन दिनों मौसम में बदला देखा जा रहा है.चिलचिलाती धूप, गर्मी और उमस के बीच दिल्ली एनसीआर के लोगों को आखिरकार शनिवार को काफी हद तक गर्मी से राहत मिली. तेज रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ-साथ बादलों की आवाजाही शनिवार को भी बनी रही. इसकी वजह से शनिवार को दिल्ली के तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई है.

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड दर्ज किया गया है.

मौसम का हाल

मौसम विभाग पूर्वानुमान के अनुसार आज राजधानी दिल्ली में रविवार को बादलों की लुकाछिपी लगी रहेगी. बादल आते जाते रहेंगे. इस दौरान 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को काले बादल दिल्ली एनसीआर में रहने का पूर्वानुमान जारी किया है.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

प्रदूषण स्तर का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 164 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 135, गुरुग्राम में 142, गाजियाबाद में 138, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 128 अंक बना हुआ है. जबकि राजधानी दिल्ली के दो इलाकों में सबसे अधिक AQI लेवल बना हुआ है. बवाना में 232 और आनंद विहार में 208 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अन्य व अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MAUSAM UPDATEIMD DELHI FORECASTदिल्ली में आज का मौसमRAIN ALERT IN DELHIDELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

एशिया कप 2025: फाइनल से पहले ICC ने सूर्या-रऊफ और फरहान को सुनाई सजा, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

न्यूयॉर्क: जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, इन मुद्दों पर दिया जोर दिया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.