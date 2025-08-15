ETV Bharat / state

दिल्ली में बारिश के साथ हुई सुबह की शुरुआत, दिनभर कैसे रहेंगे हालात; जानिए मौसम विभाग का अनुमान - DELHI NCR WEATHER UPDATE

राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दिन तड़के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली. मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है.

दिल्ली में बारिश
दिल्ली में बारिश (ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 8:21 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. बीते गुरुवार के बाद शुक्रवार की सुबह अचानक से कई इलाकों में कुछ देर के लिए जमकर बारिश हुई है. हालांकि अभी भी आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं. दिल्ली में गुरुवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है. दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न रहीं. सड़कों पर जलभराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

वहीं, शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर भी हल्की बारिश की संभावना है. दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव में भी शुक्रवार को बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 15 अगस्त यानी शुक्रवार को भी दिल्ली-एनसीआर में बारिश होने की संभावना जताई है. मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में 15 और 16 अगस्त को गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं, 17 अगस्त को मौसम विभाग ने हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान लगाया है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 69 अंक दर्ज किया गया है. जबकि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 78, गुरुग्राम में 88, गाजियाबाद में 92, ग्रेटर नोएडा में 76 और नोएडा में 87 अंक दर्ज किया गया है.

दिल्ली की हवा में सुधार

दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. अलीपुर में 42, आनंद विहार में 81, अशोक विहार में 53, आया नगर में 64, बवाना में 56, बुराड़ी क्रॉसिंग में 79, चांदनी चौक में 57, मथुरा रोड में 57, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 60, डीटीयू में 75, द्वारका सेक्टर 8 में 62, IGI एयरपोर्ट में 85, पटपड़गंज में 61, पूसा में 98, आरके पुरम में 64, रोहिणी 48, शादीपुर में 91, सिरी फोर्ट में 62, श्री अरविंदो मार्ग में 52, दिलशाद गार्डन में 67, वजीरपुर में 66 अंक बना हुआ है.

