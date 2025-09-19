ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में छाए रहेंगे बादल, उमस और गर्मी करेगी परेशान; जानें IMD का बड़ा अपडेट

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में मौसम बदल गया है. यहां आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. मौसमी गतिविधियों को देखते हुए माना जा रहा है कि दिल्ली-एनसीआर से अब मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा है. हालांकि बृहस्पतिवार को दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है. इसका तापमान पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है. तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है. आइए अब आपको बताते है कैसा रहेगा आज दिल्ली-एनसीआर में मौसम का हाल.

दिल्ली-एनसीआर में बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री अधिक 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. हवा में नमी का स्तर 100 से 68 प्रतिशत रहा. जहां तक वर्षा का सवाल है तो शाम साढ़े पांच बजे तक 6.6 मिमी दर्ज की गई. पालम में 6.6 मिमी, लोधी रोड पर 0.4 मिमी और आयानगर में 12.5 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई.

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 20 सितंबर को दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है. इसके बाद 21 से लेकर 24 सितंबर तक दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ रहने का अनुमान है. हालांकि मौसम विभाग की मानें तो इस दौरान उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.