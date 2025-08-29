ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश, जानें मौसम विभाग का नया अपडेट - DELHI NCR WEATHER UPDATE

मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और देर रात में गरज-चमक की संभावना है.

गरज-चमक के साथ होगी बारिश
गरज-चमक के साथ होगी बारिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2025 at 7:39 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगभग हर दिन हल्की से मध्यम बारिश होने से मौसम सुहावना बना हुआ है. तापमान में भी कमी देखी जा रही है. दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कल गुरुवार को झमझम बारिश हुई थी. इसके बाद दिल्ली के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है. दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो आज दिल्ली- एनसीआर में हल्की और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं, शनिवार को आसमान बादलों से ढंका रहेगा. गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. जबकि न्यूनतम तापमान एक डिग्री घटकर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. वहीं, सोमवार को कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 32 से 24 डिग्री से बीच रहने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 82, गुरुग्राम में 78, गाजियाबाद में 92 ग्रेटर नोएडा में 88, नोएडा में 75 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगभग हर दिन हल्की से मध्यम बारिश होने से मौसम सुहावना बना हुआ है. तापमान में भी कमी देखी जा रही है. दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कल गुरुवार को झमझम बारिश हुई थी. इसके बाद दिल्ली के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है. दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो आज दिल्ली- एनसीआर में हल्की और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं, शनिवार को आसमान बादलों से ढंका रहेगा. गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. जबकि न्यूनतम तापमान एक डिग्री घटकर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. वहीं, सोमवार को कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 32 से 24 डिग्री से बीच रहने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 82, गुरुग्राम में 78, गाजियाबाद में 92 ग्रेटर नोएडा में 88, नोएडा में 75 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN IN DELHIDELHI NCR WEATHERAIR POLLUTION IN DELHIDELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.