नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगभग हर दिन हल्की से मध्यम बारिश होने से मौसम सुहावना बना हुआ है. तापमान में भी कमी देखी जा रही है. दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कल गुरुवार को झमझम बारिश हुई थी. इसके बाद दिल्ली के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है. दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो आज दिल्ली- एनसीआर में हल्की और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे. गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. वहीं, शनिवार को आसमान बादलों से ढंका रहेगा. गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. जबकि न्यूनतम तापमान एक डिग्री घटकर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. वहीं, सोमवार को कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान एक डिग्री गिरकर 32 से 24 डिग्री से बीच रहने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 82, गुरुग्राम में 78, गाजियाबाद में 92 ग्रेटर नोएडा में 88, नोएडा में 75 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

ये भी पढ़ें: