ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश का वीकली अलर्ट, IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, पढ़िए मौसम का हाल - DELHI NCR WEATHER UPDATE

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2025 at 7:28 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है. तापमान में आई गिरावट के चलते लोगों ने एसी और कूलर तक बंद कर दिए हैं. घरों के अंदर भी ठंडक का एहसास होने लगा है, जिससे वातावरण पूरी तरह सुहावना हो गया है.

मंगलवार को राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 80 से 100 फीसदी तक बना रहा. बारिश की बात करें तो, सफदरजंग वेधशाला में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 1.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि नजफगढ़ में सबसे अधिक 12.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

हफ्ते भर हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी सप्ताह भर तक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. बात अगर 27-28 अगस्त की करें तो अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा तो वही, 29-31 अगस्त को इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा, और बारिश की संभावना बनी रहेगी. तापमान में भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 अंक बना हुआ है., जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 89, गाजियाबाद में 92 ग्रेटर नोएडा में 77, और नोएडा में 82 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है. तापमान में आई गिरावट के चलते लोगों ने एसी और कूलर तक बंद कर दिए हैं. घरों के अंदर भी ठंडक का एहसास होने लगा है, जिससे वातावरण पूरी तरह सुहावना हो गया है.

मंगलवार को राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 80 से 100 फीसदी तक बना रहा. बारिश की बात करें तो, सफदरजंग वेधशाला में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 1.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि नजफगढ़ में सबसे अधिक 12.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

हफ्ते भर हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी सप्ताह भर तक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. बात अगर 27-28 अगस्त की करें तो अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा तो वही, 29-31 अगस्त को इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा, और बारिश की संभावना बनी रहेगी. तापमान में भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 अंक बना हुआ है., जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 89, गाजियाबाद में 92 ग्रेटर नोएडा में 77, और नोएडा में 82 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

दिल्ली में बारिश से बुरा हाल, सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक पानी-पानी, खराब मौसम के कारण कई फ्लाइट्स डायवर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

IMD DELHI FORECASTRAIN ALERT IN DELHIदिल्ली में आज का मौसमDELHI POLLUTION UPDATEDELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.