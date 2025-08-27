नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही बारिश ने मौसम को पूरी तरह से बदल दिया है. तापमान में आई गिरावट के चलते लोगों ने एसी और कूलर तक बंद कर दिए हैं. घरों के अंदर भी ठंडक का एहसास होने लगा है, जिससे वातावरण पूरी तरह सुहावना हो गया है.

मंगलवार को राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 80 से 100 फीसदी तक बना रहा. बारिश की बात करें तो, सफदरजंग वेधशाला में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 1.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि नजफगढ़ में सबसे अधिक 12.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.

हफ्ते भर हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी सप्ताह भर तक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. आसमान में काले बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. बात अगर 27-28 अगस्त की करें तो अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा तो वही, 29-31 अगस्त को इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा, और बारिश की संभावना बनी रहेगी. तापमान में भी ज्यादा बदलाव नहीं होगा.

AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 अंक बना हुआ है., जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 89, गाजियाबाद में 92 ग्रेटर नोएडा में 77, और नोएडा में 82 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

