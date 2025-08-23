ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में आज बरसेंगे बदरा, IMD ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, पढ़िए मौसम का हाल - DELHI NCR WEATHER UPDATE

मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, आइए जानते हैं वायु गुणवत्ता की वर्तमान स्थिति.

दिल्ली मौसम अपडेट
दिल्ली मौसम अपडेट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 7:37 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मानसूनी गतिविधियों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. शुक्रवार सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, और दोपहर होते-होते कई इलाकों में बारिश की फुहारें पड़ने लगीं. इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम का मिजाज अब कुछ दिनों तक ऐसा ही बने रहने की संभावना है.

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को दिनभर बादलों की लुकाछिपी के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई. बादल छाए रहने और फुहारों के कारण न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

आने वाले दिनों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आने वाले कुछ दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. 24 से 27 अगस्त के बीच बारिश होने के आसार हैं, वहीं अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है.

AQI लेवल
AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:00 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 105 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 112, गुरुग्राम में 102, गाजियाबाद में 110, ग्रेटर नोएडा में 98 और नोएडा में 92 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतरवाद कहां से इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. बीते कई दिनों से राजधानी दिल्ली की हवा बेहतर थी, लेकिन आज राजधानी दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में इजाफा हुआ है.

