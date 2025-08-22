ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बूंदाबांदी के बाद उमस वाली गर्मी से बेहाल लोग, जानें कब होगी राहत की बारिश - DELHI NCR WEATHER UPDATE

मौसम विभाग ने दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, आइए जानते हैं कब मिलेगी उमस वाली गर्मी से राहत.

दिल्ली में बारिश की संभावना
दिल्ली में बारिश की संभावना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 22, 2025 at 8:08 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली-एनसीआर में बीते दो दिनों से गर्मी और उमस का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है. बारिश न होने के कारण यहां लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में इस पूरे सप्ताह हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन शहर में कहीं-कहीं ही बारिश की फुहार देखने को मिली.

बारिश की कमी से दिल्ली-एनसीआर के तापमान में वृद्धि के साथ उमस भी बढ़ी है. बृहस्पतिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री कम 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 89 से 64 प्रतिशत रहा.

मौसम विभाग ने 22 अगस्त शुक्रवार के लिए हल्की बारिश की संभावना जताई है. इस दौरान आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. ऐसे में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं 23 अगस्त शनिवार को अधिकतम तापमान नीचे गिरकर 30 से 32 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार और सोमवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच और न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री के बीच और न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

वायु गुणवत्ता का हाल

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 93 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 85, गुरुग्राम में 95, गाजियाबाद में 105, ग्रेटर नोएडा में 110 और नोएडा में 110 अंक बना हुआ है. दिल्ली के 9 इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ हैं. शादीपुर में 185, वजीरपुर में 149 और विवेक विहार में 167, चांदनी चौक में 102, आनंद विहार में 133, द्वारका सेक्टर- 8 में 111, सिरी फोर्ट में 101, रोहिणी में 133, ओखला में 102 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली के अन्य इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

