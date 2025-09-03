नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर से ही लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिस वजह से तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए मौसम विभाग ने आज यानी 3 सितंबर के लिए भी टेंशन देने वाला अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में आज फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक-जम्मू और कश्मीर में भारी से बहुत भारी वर्षा, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा तथा हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और अंडमान द्वीप समूह में मध्यम वर्षा होने की संभावना है.

वहीं कल सुबह से शाम तक बादलों की लुकाछिपी और रुक-रुक कर हो रही बारिश के बीच मंगलवार को गर्मी के तेवर हल्के रहे. अधिकतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री कम 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री कम 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, हवा में नमी का स्तर 100 से 81 फीसदी तक दर्ज किया गया.

मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को भी दिन भर बादल छाए रहेंगे. गरज के साथ एक-दो बार हल्की वर्षा होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इसके बाद 6 सितंबर तक रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी. तेज बारिश का दौर फिलहाल 6 सितंबर तक नजर नहीं आ रहा है. 7 और 8 सितंबर को बादल छाए रहेंगे. वहीं, तेज बारिश होने का कोई पूर्वानुमान नजर नहीं आ रहा है. इस दौरान हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6:30 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 82, गुरुग्राम में 88, गाजियाबाद में 76, ग्रेटर नोएडा में 65, नोएडा में 72 अंक बना हुआ है। राजधानी की दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

