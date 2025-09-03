ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील, IMD ने दी चेतावनी - DELHI NCR WEATHER TODAY

IMD के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 6 सितंबर तक गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है. वहीं नोएडा-गाजियाबाद में आज स्कूल बंद हैं.

DELHI NCR WEATHER TODAY
दिल्ली-NCR में भारी बारिश का अलर्ट (SOURCE: PTI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2025 at 7:37 AM IST

Updated : September 3, 2025 at 8:45 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर से ही लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिस वजह से तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए मौसम विभाग ने आज यानी 3 सितंबर के लिए भी टेंशन देने वाला अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में आज फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक-जम्मू और कश्मीर में भारी से बहुत भारी वर्षा, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा तथा हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और अंडमान द्वीप समूह में मध्यम वर्षा होने की संभावना है.

वहीं कल सुबह से शाम तक बादलों की लुकाछिपी और रुक-रुक कर हो रही बारिश के बीच मंगलवार को गर्मी के तेवर हल्के रहे. अधिकतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री कम 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री कम 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, हवा में नमी का स्तर 100 से 81 फीसदी तक दर्ज किया गया.

मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को भी दिन भर बादल छाए रहेंगे. गरज के साथ एक-दो बार हल्की वर्षा होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इसके बाद 6 सितंबर तक रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी. तेज बारिश का दौर फिलहाल 6 सितंबर तक नजर नहीं आ रहा है. 7 और 8 सितंबर को बादल छाए रहेंगे. वहीं, तेज बारिश होने का कोई पूर्वानुमान नजर नहीं आ रहा है. इस दौरान हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6:30 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 82, गुरुग्राम में 88, गाजियाबाद में 76, ग्रेटर नोएडा में 65, नोएडा में 72 अंक बना हुआ है। राजधानी की दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

ये भी पढ़ें- रात भर हुई बारिश ने दिल्ली-NCR में मचाया कहर, आज भी भारी बारिश का अलर्ट, पढ़िए मौसम का हाल

ये भी पढ़ें- दिल्ली के आसमान में छाए घने बादल, भारी बारिश का अलर्ट जारी

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर से ही लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिस वजह से तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है. राजधानी दिल्ली और एनसीआर वालों के लिए मौसम विभाग ने आज यानी 3 सितंबर के लिए भी टेंशन देने वाला अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में आज फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक-जम्मू और कश्मीर में भारी से बहुत भारी वर्षा, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा तथा हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और अंडमान द्वीप समूह में मध्यम वर्षा होने की संभावना है.

वहीं कल सुबह से शाम तक बादलों की लुकाछिपी और रुक-रुक कर हो रही बारिश के बीच मंगलवार को गर्मी के तेवर हल्के रहे. अधिकतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री कम 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री कम 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, हवा में नमी का स्तर 100 से 81 फीसदी तक दर्ज किया गया.

मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार को भी दिन भर बादल छाए रहेंगे. गरज के साथ एक-दो बार हल्की वर्षा होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हो सकती है. अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. इसके बाद 6 सितंबर तक रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रहेगी. तेज बारिश का दौर फिलहाल 6 सितंबर तक नजर नहीं आ रहा है. 7 और 8 सितंबर को बादल छाए रहेंगे. वहीं, तेज बारिश होने का कोई पूर्वानुमान नजर नहीं आ रहा है. इस दौरान हल्की बूंदाबांदी हो सकती है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6:30 तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 82, गुरुग्राम में 88, गाजियाबाद में 76, ग्रेटर नोएडा में 65, नोएडा में 72 अंक बना हुआ है। राजधानी की दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

ये भी पढ़ें- रात भर हुई बारिश ने दिल्ली-NCR में मचाया कहर, आज भी भारी बारिश का अलर्ट, पढ़िए मौसम का हाल

ये भी पढ़ें- दिल्ली के आसमान में छाए घने बादल, भारी बारिश का अलर्ट जारी

Last Updated : September 3, 2025 at 8:45 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI WEATHER TODAYदिल्ली NCR में भारी बारिश का अलर्टDELHI FORECAST TODAYDELHI FLOODDELHI NCR WEATHER TODAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.