नई दिल्ली: मानसूनी आफत से देश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है. दिल्ली-एनसीआर में सोमवार शाम से लेकर रात भर मूसलाधार बारिश हुई है. मौसम विभाग ने मंगलवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. सोमवार को देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों की सड़के जलमग्न हो गईं.
मौसम विभाग ने दिल्ली में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को
- दिल्ली में 18.6 एमएम बारिश दर्ज की गई.
- नजफगढ़ में 49.5 बारिश
- आया नगर में 48.9 बारिश
- पालम में 30.8 mm बारिश
- रिज में 8.8 mm बारिश
- लोधी रोड़ में 16.2 mm बारिश
- पूसा में 15 mm बारिश
- राजघाट में 7.5 mm बारिश दर्ज की गई.
इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 30.8 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
VIDEO | Overcast conditions in Delhi. Morning visuals from India Gate and Kartaya Path areas.— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2025
Intermittent rains lashed Delhi through Monday, with the weather department warning of more moderate to heavy downpours in the coming days.
This alert comes even as Gurugram, part of… pic.twitter.com/UAc2GFuWxP
दिल्ली-गुरूग्राम में बारिश का कहर
सोमवार को दिल्ली-NCR में बारिश ने खूब कहर बरपाया. लगातार बारिश के कारण गुरूग्राम का बुरा हाल हो गया. यहां सड़कें पर सैलाब जैसे हालात दिखे. लोग देर रात तक ट्रैफिक में फंसे रहे. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई. सिर्फ इतना ही नहीं गुरूग्राम में हुई भारी बारिश के बाद हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ. पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलटी घटकर 800 मीटर तक रह गई.
दिल्ली-NCR में बारिश का ये प्रकोप कब तक रहेगा?
IMD की भविष्यवाणी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 7 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. जबकि गुरूग्राम में आज भारी बारिश का अलर्ट है और अगले कई दिन तक बारिश का अनुमान है.
भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर भी बढ़ा
1 सितंबर को हुई तेज बारिश के बाद यमुना और अन्य नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिसके चलते दिल्ली से सटे पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब ने सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं. गुरूग्राम में प्रशासन ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास करने और कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश दिया है. वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने सितंबर को सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया.
आज भारी बारिश का अलर्ट
आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने आज यानी 2 सितंबर के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की तरफ से आज भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग की माने तो आज 80 प्रतिशत बारिश का अनुमान है. इसके साथ दिल्ली में नमी का स्टार 90 प्रतिशत तक रहेगा. इसके अलावा दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है. दिल्ली में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 72 गुरुग्राम में 82 गाजियाबाद में 66 ग्रेटर नोएडा में 60 और नोएडा में 55 अंक बना हुआ है. जबकि राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
