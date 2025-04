ETV Bharat / state

दो दिन आंधी बारिश के बाद, दिल्ली वालों पर आज से प्रचंड गर्मी की मार, पारा क्रॉस करेगा 40, लू का अलर्ट भी जारी - DELHI NCR WEATHER TODAY

दिल्ली में आज खुला आसमान, ना बारिश-ना बादल ( SOURCE: ANI )

By ETV Bharat Delhi Team Published : April 14, 2025 at 7:11 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 7:30 AM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है. दो दिन आंधी बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई. लोगों को गर्मी से राहत मिली. दिन में मौसम खुशनुमा रहा. लेकिन इस छोटी सी राहत के बाद गर्मी फिर से प्रचंड रूप में आने लगी है. तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने वाला है. दो दिन चली तेज हवाएं और आंधी के बाद मौसम में फिर गर्मी देखी जा रही थी. आज सोमवार से दिल्ली में फिर गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा. मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों के लिए लू का अलर्ट भी जारी किया गया है. इसी बीच कल रविवार को भी आसमान साफ रहा. दिनभर तेज धूप निकली रही. न्यूनतम तापमान जहां सामान्य से 0.6 डिग्री कम 20.4 डिग्री वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 66 से 29 प्रतिशत रहा. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री रिज क्षेत्र में और सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री पीतमपुरा में रिकार्ड किया गया. पूरे हफ्ते के मौसम का हाल (SOURCE: IMD) दिल्ली में आज कैसा है मौसम?

इस हफ्ते के लिए लू का अलर्ट भी जारी (SOURCE: ETV BHARAT) मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में सोमवार को आसमान साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रह सकता है. कल 15 अप्रैल से हवाएं तेज हो जाएंगी और इनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रह सकता है. दो दिन बाद फिर लू का कहर, मौसम विभाग का अलर्ट

16 और 17 अप्रैल को लू का प्रकोप रह सकता है. लू के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. दोनों दिन हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी. आंशिक बादल छा सकते हैं. अधिकतम तापमान इस दौरान 39 से 42 डिग्री तक रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री तक जा सकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 166 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 158, गुरुग्राम में 213, गाजियाबाद में 149, ग्रेटर नोएडा में 152 और नोएडा में 122 अंक बना हुआ है. फिर हवा में बढ़ा प्रदूषण

राजधानी दिल्ली की 8 इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. आनंद विहार में 210 बवाना में 208, जहांगीरपुरी में 216 मुंडका में 229, ओखला फेस टू में 207, रोहिणी में 212, शादीपुर में 219 और वजीरपुर में 211 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य और अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. अलीपुर में 178, अशोक विहार में 184, बुराड़ी क्रॉसिंग 160 मथुरा रोड में 176, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 165, डीटीयू में 183 द्वारका सेक्टर 8 में 169, आईजीआई एयरपोर्ट में 134, दिलशाद गार्डन में 130, आईटीओ में 156, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 139, लोधी रोड में 144, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 135, मंदिर मार्ग में 113, नजफगढ़ में 133, नरेला में 166, नेहरू नगर में 173, नॉर्थ कैंपस डीयू में 170, एनएसआईटी द्वारका में 111, पटपड़गंज में 182, पंजाबी बाग में 147, पूसा में 121, आरके पुरम में 169, सिरी फोर्ट में 168, सोनिया विहार में 180, श्री अरविंदो मार्ग में 126 विवेक विहार में 161 अंक बना हुआ है. ये भी पढ़ें- गर्मी से फिर तपेगा दिल्ली-एनसीआर, अगले हफ्ते से चलेगी लू; जानें IMD का ताजा अपडेट ये भी पढ़ें- लू की चेतावनी, गरज- बिजली और बारिश के आसार, जानें अपने शहर के मौसम का हाल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है. दो दिन आंधी बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई. लोगों को गर्मी से राहत मिली. दिन में मौसम खुशनुमा रहा. लेकिन इस छोटी सी राहत के बाद गर्मी फिर से प्रचंड रूप में आने लगी है. तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने वाला है. दो दिन चली तेज हवाएं और आंधी के बाद मौसम में फिर गर्मी देखी जा रही थी. आज सोमवार से दिल्ली में फिर गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा. मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों के लिए लू का अलर्ट भी जारी किया गया है. इसी बीच कल रविवार को भी आसमान साफ रहा. दिनभर तेज धूप निकली रही. न्यूनतम तापमान जहां सामान्य से 0.6 डिग्री कम 20.4 डिग्री वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 66 से 29 प्रतिशत रहा. सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री रिज क्षेत्र में और सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री पीतमपुरा में रिकार्ड किया गया. पूरे हफ्ते के मौसम का हाल (SOURCE: IMD) दिल्ली में आज कैसा है मौसम? मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में सोमवार को आसमान साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रह सकता है. कल 15 अप्रैल से हवाएं तेज हो जाएंगी और इनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रह सकता है. इस हफ्ते के लिए लू का अलर्ट भी जारी (SOURCE: ETV BHARAT) मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में सोमवार को आसमान साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रह सकता है. कल 15 अप्रैल से हवाएं तेज हो जाएंगी और इनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री तक रह सकता है. दो दिन बाद फिर लू का कहर, मौसम विभाग का अलर्ट

16 और 17 अप्रैल को लू का प्रकोप रह सकता है. लू के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. दोनों दिन हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी. आंशिक बादल छा सकते हैं. अधिकतम तापमान इस दौरान 39 से 42 डिग्री तक रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री तक जा सकता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 166 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 158, गुरुग्राम में 213, गाजियाबाद में 149, ग्रेटर नोएडा में 152 और नोएडा में 122 अंक बना हुआ है. फिर हवा में बढ़ा प्रदूषण

राजधानी दिल्ली की 8 इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. आनंद विहार में 210 बवाना में 208, जहांगीरपुरी में 216 मुंडका में 229, ओखला फेस टू में 207, रोहिणी में 212, शादीपुर में 219 और वजीरपुर में 211 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य और अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. अलीपुर में 178, अशोक विहार में 184, बुराड़ी क्रॉसिंग 160 मथुरा रोड में 176, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 165, डीटीयू में 183 द्वारका सेक्टर 8 में 169, आईजीआई एयरपोर्ट में 134, दिलशाद गार्डन में 130, आईटीओ में 156, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 139, लोधी रोड में 144, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 135, मंदिर मार्ग में 113, नजफगढ़ में 133, नरेला में 166, नेहरू नगर में 173, नॉर्थ कैंपस डीयू में 170, एनएसआईटी द्वारका में 111, पटपड़गंज में 182, पंजाबी बाग में 147, पूसा में 121, आरके पुरम में 169, सिरी फोर्ट में 168, सोनिया विहार में 180, श्री अरविंदो मार्ग में 126 विवेक विहार में 161 अंक बना हुआ है. ये भी पढ़ें- गर्मी से फिर तपेगा दिल्ली-एनसीआर, अगले हफ्ते से चलेगी लू; जानें IMD का ताजा अपडेट ये भी पढ़ें- लू की चेतावनी, गरज- बिजली और बारिश के आसार, जानें अपने शहर के मौसम का हाल

Last Updated : April 14, 2025 at 7:30 AM IST