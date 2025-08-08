Essay Contest 2025

दिल्ली में आज गर्मी और उमस वाला मौसम, दोपहर बाद ठंडी हवाएं देंगी राहत, रक्षाबंधन पर झमाझम बारिश का अनुमान - DELHI NCR WEATHER TODAY

मौसम विभाग ने अगले 6 दिन बादल, गरज और हल्की बारिश का अनुमान जताया है

दिल्ली में अगले 6 दिन हल्की बारिश का अनुमान (ETV Bharat)
नई दिल्ली: जहां देश के कई हिस्सों में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, वहीं दिल्ली-NCR में मौसम उमस वाला बना हुआ है. गुरूवार को गर्मी और उमस ने परेशान किया. तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई. हालांकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी को माने तो अगले 5 दिन दिल्ली में बादल, गरज और हल्की बारिश देखी जा सकती है.

मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच दिल्ली में अगले छह दिनों तेज बारिश के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग का कहना है कि हल्की फुहारों से तापमान सामान्य के आसपास या उससे नीचे ही बना रहेगा. हालांकि, उमस लोगों को परेशान करेगी. कल बृहस्पतिवार को सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी का खेल जारी रहा. इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.8 डिग्री कम 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा. हवा में नमी का स्तर 85 से 56 प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ. वर्षा कहीं नहीं हुई.

आज दिल्ली में कैसा है मौसम?
मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. शाम के समय गर्जन वाले बादल बन सकते हैं लेकिन वर्षा होने की संभावना नहीं है. इस दौरान अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है.

दिल्ली में अगले 5 दिन का मौसम
8 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक सिर्फ बूंदाबांदी होगी. बादल रहेंगे लेकिन तेज बारिश नहीं होगी. हवाएं 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 112 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 105, गुरुग्राम में 98, गाजियाबाद में 102, ग्रेटर नोएडा में 110 नोएडा में 99 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. राजधानी दिल्ली में बारिश न होने की वजह से लगातार दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक भी पहले से खराब हुआ है.

