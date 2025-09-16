सितंबर में जून जैसी तपिश! दिल्ली-NCR में पसीने से तरबतर लोग, जाने आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली-एनसीआर में गर्मी और उमस से बेहाल लोग, एयर क्वालिटी भी गिरने लगी.
Published : September 16, 2025 at 7:42 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. सितंबर का महीना होते हुए भी धूप जून जैसी तपिश का एहसास करा रही है. 8 सितंबर के बाद से पूरे दिल्ली-एनसीआर में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है, हालात यह हैं कि सोमवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया.
अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 89 से 47 प्रतिशत तक रहा.
आज भी नहीं बरसेगा पानी
मंगलवार को भी बारिश होने की संभावना न के बराबर है. मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की हवाएं चलेंगी और अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
17 से 19 सितंबर तक बरसेंगे बादल
मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 से 19 सितंबर के बीच दिल्ली-एनसीआर में बारिश होने की पूरी संभावना है. इस दौरान बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश से गर्मी व उमस से राहत मिल सकती है.
हवा की गुणवत्ता भी बिगड़ने लगी
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, मंगलवार सुबह 6:30 बजे दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 117 दर्ज किया गया. एनसीआर शहरों में फरीदाबाद का AQI 122, गुरुग्राम 110, गाजियाबाद 105, ग्रेटर नोएडा 108 और नोएडा 99 दर्ज किया गया. राजधानी के कई अन्य इलाकों में भी AQI 100 से 200 के बीच बना हुआ है, जो ‘मध्यम श्रेणी’ की स्थिति को दर्शाता है.
