ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में तेज बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली में तेज बारिश होने की संभावना. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम अपडेट
मौसम अपडेट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 5, 2025 at 8:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर भारी बारिश का दौर लौटने वाला है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार यानी 6 अक्टूबर को राजधानी में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. इस दौरान तेज हवाएं और आंधी-तूफान भी चल सकते हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

आज का मौसम

आज के मौसम की बात करें तो दिन में धूप रहेगी, लेकिन शाम होते-होते मौसम करवट लेने के आसार हैं. रात में दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.

सफदरजंग वेधशाला में शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता का स्तर 93 से 57 प्रतिशत के बीच रहा.

मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार और मंगलवार को तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. यानी दिल्ली में हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है.

वायु गुणवत्ता की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 138 अंक पर दर्ज किया गया, वहीं रविवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली में औसत AQI 128 रहा. एनसीआर के अन्य शहरों की बात करें तो फरीदाबाद में AQI 127, गुरुग्राम में 125, गाजियाबाद में 122, ग्रेटर नोएडा में 118 और नोएडा में 111 दर्ज किया गया. बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर की हवा फिलहाल साफ-सुथरी बनी हुई है.

यह भी पढ़ें-

EXPLAINER: हर साल बारिश में दिल्ली हो जाती है 'पानी-पानी', मौतों के ये आंकड़े सरकारों की नाकामी बताते हैं...जानें क्या है वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MAUSAMDELHI MAUSAM UPDATEIMD DELHI FORECASTदिल्ली में आज का मौसमDELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.