दिल्ली-NCR में तेज बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में तेज बारिश होने की संभावना. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : October 5, 2025 at 8:09 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर भारी बारिश का दौर लौटने वाला है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार यानी 6 अक्टूबर को राजधानी में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. इस दौरान तेज हवाएं और आंधी-तूफान भी चल सकते हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.
आज का मौसम
आज के मौसम की बात करें तो दिन में धूप रहेगी, लेकिन शाम होते-होते मौसम करवट लेने के आसार हैं. रात में दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.
VIDEO | Delhi: Morning visuals from India Gate and Kartavya Path areas.— Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2025
सफदरजंग वेधशाला में शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता का स्तर 93 से 57 प्रतिशत के बीच रहा.
मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार और मंगलवार को तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. यानी दिल्ली में हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है.
वायु गुणवत्ता की स्थिति
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 138 अंक पर दर्ज किया गया, वहीं रविवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली में औसत AQI 128 रहा. एनसीआर के अन्य शहरों की बात करें तो फरीदाबाद में AQI 127, गुरुग्राम में 125, गाजियाबाद में 122, ग्रेटर नोएडा में 118 और नोएडा में 111 दर्ज किया गया. बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर की हवा फिलहाल साफ-सुथरी बनी हुई है.
