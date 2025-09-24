ETV Bharat / state

सीमापुरी, नंद नगरी, गाजियाबाद जाने वालों के लिए अच्छी खबर, 28 सितंबर को खुलेगा नंद नगरी–गगन सिनेमा फ्लाईओवर

नंद नगरी–गगन सिनेमा फ्लाईओवर का निरीक्षण ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 24, 2025 at 7:37 PM IST 2 Min Read