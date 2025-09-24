सीमापुरी, नंद नगरी, गाजियाबाद जाने वालों के लिए अच्छी खबर, 28 सितंबर को खुलेगा नंद नगरी–गगन सिनेमा फ्लाईओवर
यह फ्लाईओवर नंद नगरी डिपो से शुरू होकर दिल्ली–उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित गगन सिनेमा बॉर्डर तक बनाया गया है.
Published : September 24, 2025 at 7:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली वासियों के लिए 28 सितंबर का दिन एक बड़ी सौगात लेकर आने वाला है. नंद नगरी डिपो से गगन सिनेमा बॉर्डर तक का नया फ्लाईओवर जनता को समर्पित किए जाने के लिए तैयार हैं. आज सांसद मनोज तिवारी ने इसका निरीक्षण किया. उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे. जहां फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया और अंतिम तैयारियों का जायज़ा लिया गया.
इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद दिल्ली के इस व्यस्त इलाके में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. अब तक इस मार्ग पर भारी जाम और धीमी गति से यातायात की समस्या आम थी, लेकिन फ्लाईओवर खुलने के बाद गाड़ियों की आवाजाही आसान और तेज़ होगी. इससे खासतौर पर सीमापुरी, नंद नगरी, दिलशाद गार्डन और गाजियाबाद की ओर आने-जाने वाले लोगों को लाभ होगा.
28 सितंबर को फ्लाईओवर का औपचारिक उद्घाटन
निरीक्षण के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह परियोजना उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लिए मील का पत्थर साबित होगी और लाखों लोगों के जीवन को सुगम बनाएगी. वहीं, मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि 28 सितंबर को इस फ्लाईओवर का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा और उसी दिन से इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा.
