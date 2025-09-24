ETV Bharat / state

सीमापुरी, नंद नगरी, गाजियाबाद जाने वालों के लिए अच्छी खबर, 28 सितंबर को खुलेगा नंद नगरी–गगन सिनेमा फ्लाईओवर

यह फ्लाईओवर नंद नगरी डिपो से शुरू होकर दिल्ली–उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित गगन सिनेमा बॉर्डर तक बनाया गया है.

नंद नगरी–गगन सिनेमा फ्लाईओवर का निरीक्षण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2025 at 7:37 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली वासियों के लिए 28 सितंबर का दिन एक बड़ी सौगात लेकर आने वाला है. नंद नगरी डिपो से गगन सिनेमा बॉर्डर तक का नया फ्लाईओवर जनता को समर्पित किए जाने के लिए तैयार हैं. आज सांसद मनोज तिवारी ने इसका निरीक्षण किया. उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे. जहां फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया और अंतिम तैयारियों का जायज़ा लिया गया.

इस फ्लाईओवर के निर्माण के बाद दिल्ली के इस व्यस्त इलाके में रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. अब तक इस मार्ग पर भारी जाम और धीमी गति से यातायात की समस्या आम थी, लेकिन फ्लाईओवर खुलने के बाद गाड़ियों की आवाजाही आसान और तेज़ होगी. इससे खासतौर पर सीमापुरी, नंद नगरी, दिलशाद गार्डन और गाजियाबाद की ओर आने-जाने वाले लोगों को लाभ होगा.

फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा, सांसद मनोज तिवारी (SOURCE: ETV BHARAT)
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक, इस फ्लाईओवर का निर्माण आधुनिक तकनीक से किया गया है और सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है. इसे तय समय सीमा में पूरा करना विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

28 सितंबर को फ्लाईओवर का औपचारिक उद्घाटन
निरीक्षण के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यह परियोजना उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लिए मील का पत्थर साबित होगी और लाखों लोगों के जीवन को सुगम बनाएगी. वहीं, मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि 28 सितंबर को इस फ्लाईओवर का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा और उसी दिन से इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा.

फ्लाईओवर का काम लगभग पूरा (ETV BHARAT)
स्थानीय निवासियों ने भी इस फ्लाईओवर को लेकर खुशी जताई और कहा कि इससे उनके रोजमर्रा के सफर में समय और ईंधन दोनों की बचत होगी. नंद नगरी से गगन सिनेमा तक का सफर, जो पहले ट्रैफिक में 30–40 मिनट तक लगाता था, अब मात्र कुछ मिनटों में पूरा हो सकेगा.
अंतिम रूप में फ्लाईओवर का काम (SOURCE: ETV BHARAT)
28 सितंबर को दिल्ली की जनता को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की ओर से एक और अहम तोहफा मिलने जा रहा है, जो ट्रैफिक की समस्या को कम करने और क्षेत्रीय विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा.

DELHI NAND NAGRI FLYOVERPWD MINISTER PARVESH VERMAMANOJ TIWARIDELHI TO GAGAN CINEMA FLYOVERNAND NAGRI TO GAGAN CINEMA FLYOVER

