यमुना को गंदगी से बचाने निगम का प्रयास: इस बार विसर्जन सिर्फ अस्थायी घाटों पर, निगम ने उठाए पर्यावरणीय कदम

दिल्ली में गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन के लिए नगर निगम एवं डीडीए द्वारा अस्थायी घाटों का निर्माण,साफ सफाई का रखा गया विशेष ध्यान.

यमुना नदी में प्रत्यक्ष विसर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित
यमुना नदी में प्रत्यक्ष विसर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2025 at 11:54 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली : दिल्ली में गणेश चतुर्थी के पर्व को धूमधाम से मनाने के बाद शनिवार को अनंत चतुर्दशी को मौके पर शहरभर में श्रद्धालुओं ने जगह-जगह भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन के लिए नगर निगम एवं डीडीए द्वारा अस्थायी घाटों का निर्माण किया गया. परंपरागत रूप से हर साल गणेश विसर्जन के बाद इन स्थानों पर गंदगी का अंबार लग जाता है और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता की बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है. इस बार इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम ने विशेष पहल की है.


यमुना नदी में प्रत्यक्ष विसर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित : नगर निगम की पर्यावरण समिति के चेयरमैन संदीप कपूर ने बताया कि इस बार यमुना नदी में प्रत्यक्ष विसर्जन पूरी तरह प्रतिबंधित था. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छोटे-छोटे अस्थायी घाटों का निर्माण कराया गया था. इन घाटों की जिम्मेदारी भी नगर निगम को दी गई थी, जिसमें साफ-सफाई के साथ-साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए नियमित दवा का छिड़काव किया गया. शनिवार को विसर्जन संपन्न होने के बाद रविवार से ही निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया है.

गणेश विसर्जन को लेकर दिल्ली नगर निगम की पहल (ETV Bharat)

सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विशेष टीमें गठित : शाहदरा साउथ जोन नगर निगम के चेयरमैन राम किशोर शर्मा ने बताया कि आमतौर पर रविवार को निगम कर्मचारियों का अवकाश होता है, लेकिन इस बार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गईं. इन टीमों को अस्थायी घाटों की सफाई, मूर्तियों का अलग-अलग वर्गीकरण और पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है.


इको-फ्रेंडली प्रतिमाओं का अलग से निस्तारण : उन्होंने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं को चिन्हित स्थानों पर सुरक्षित तरीके से मिट्टी में दफनाया जाएगा, ताकि प्रदूषण को रोका जा सके वहीं, इको-फ्रेंडली प्रतिमाओं को अलग से निस्तारित किया जाएगा. शर्मा ने कहा कि यह कदम न केवल सफाई व्यवस्था बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अहम साबित होगा.नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य है कि धार्मिक आस्था के साथ समझौता किए बिना राजधानी को स्वच्छ रखा जाए और पर्यावरणीय संकट से भी बचाया जा सके.

