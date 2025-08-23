ETV Bharat / state

बारिश से दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक बाधित: सवाई माधोपुर जंक्शन पर पानी, देरी से चल रही दो दर्जन गाड़ियां - TRAIN AFFECTED BY RAIN

सवाई माधोपुर जंक्शन पर बारिश के चलते तीन ट्रेन डायवर्ट की गई. इनमें जयपुर की तरफ से कोटा आने व जाने वाली ट्रेन शामिल है.

Track submerged in water at Sawai Madhopur station
सवाई माधोपुर स्टेशन पर पानी में डूबा ट्रेक (ETV Bharat Sawai Madhopur (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 9:32 PM IST

कोटा: दिल्ली-मुंबई रेल लाइन स्थित सवाई माधोपुर जंक्शन पर भारी बारिश के चलते ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई. लाखेरी से सवाई माधोपुर के बीच गति सीमा भी लगाई गई है. इसके चलते गाड़ियों को धीमी गति से गुजारा गया. शनिवार को भी बड़ी संख्या में ट्रेनें देरी से चल रही हैं. बीते दो दिन से इसी तरह के हालात हैं और लंबी दूरी की ट्रेनों में बैठे यात्री परेशान हैं. करीब दो दर्जन से ज्यादा ट्रेन ऐसी हैं, जिन्हें लाखेरी से सवाई माधोपुर के बीच धीमी गति से निकाला गया. वहीं, तीन ट्रेन डायवर्ट की गई. इनमें जयपुर की तरफ से कोटा आने व जाने वाली ट्रेन शामिल है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा कि भारी बारिश के चलते ऐसे हालात बने हैं. रेलवे हर संभव प्रयास कर रहा है कि गाड़ियां समय पर चले. तीन ट्रेन डायवर्ट की गई. इनमें जयपुर की तरफ से कोटा आने व जाने वाली ट्रेन शामिल है. डायवर्ट होने वाली ट्रेन नंबर 12956 जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट, ट्रेन नंबर 14813 जोधपुर-भोपाल और ट्रेन नंबर 22981 कोटा-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस शामिल है. ये ट्रेनें कोटा से सवाई माधोपुर होकर जयपुर जाती थी, लेकिन इनके रूट में परिवर्तन करते हुए इन्हें जयपुर-चंदेरिया-कोटा के रास्ते चलाए जा रहा है.

पढ़ें:प्रदेश में सबसे ज्यादा सवाईमाधोपुर में 10 इंच बारिश, कोटा के सुल्तानपुर में 8.5 इंच से ज्यादा पानी गिरा - RAINFALL IN RAJASTHAN

गति सीमा के चलते लग रही लंबी कतार: ट्रेनें लाखेरी स्टेशन तक समय से पहुंच रही हैं, लेकिन उसके बाद सवाई माधोपुर पहुंचने में काफी समय लग रहा है. इसके चलते दूसरी ट्रेन पीछे आकर खड़ी हो जाती है. इससे ट्रेनों की अप व डाउन दोनों ट्रैक पर लंबी कतार लग रही है. ऐसी ही स्थिति सवाई माधोपुर से लाखेरी के बीच है. सवाई माधोपुर में तय समय से ट्रेन पहुंच रही है, लेकिन लाखेरी आने में दिक्कत हो रही है. जयपुर से सवाई माधोपुर आने और जाने वाली ट्रेनों में भी समस्या हो रही है. दूसरी तरफ रेलवे महत्वपूर्ण और लंबी दूरी के ट्रेनों को समय से निकल रहा है. इनमें राजधानी, वंदे भारत, दुरंतो, संपर्क क्रांति और तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेन शामिल हैं. ट्रेनों को एक से 4 घंटे तक भी देरी हो रही है. ट्रेन नंबर 12060 हजरत निजामुद्दीन-कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस को निजामुद्दीन से 1 घंटे 45 मिनट रीशेड्यूल किया गया. ट्रेन नंबर 12182 अजमेर जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस को अजमेर से 4 घंटे रीशेड्यूल किया गया.

ये ट्रेन हुई लेट

  • 12964 उदयपुर सिटी-हजरत निजामुद्दीन मेवाड़ एक्सप्रेस
  • 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस
  • 12925 बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस
  • 12059 कोटा-हजरत निजामुद्दीन जनशताब्दी
  • 15635 ओखा-गुवाहाटी एक्सप्रेस
  • 12181 जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस
  • 12903 बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर गोल्डन टेंपल मेल
  • 12955 मुंबई सेंट्रल-जयपुर सुपरफास्ट
  • 59813 कोटा-यमुना ब्रिज पैसेंजर
  • 09451 गांधीधाम-भागलपुर फेस्टिवल स्पेशल
  • 20981 उदयपुर सिटी-आगरा कैंट वंदे भारत
  • 20941 बांद्रा टर्मिनस-गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट
  • 12465 इंदौर-भगत की कोठी रणथंभौर
  • 19037 बांद्रा टर्मिनस-बरौनी अवध एक्सप्रेस
  • 20451 सोगरिया-नई दिल्ली सुपरफास्ट
  • 19803 कोटा-श्रीमाता वैष्णो देवी एक्सप्रेस
  • 19670 पाटलीपुत्र-उदयपुर सिटी हमसफर एक्सप्रेस
  • 20452 नई दिल्ली-सोगरिया सुपरफास्ट
  • 19038 बरौनी बांद्रा-टर्मिनस अवध एक्सप्रेस
  • 20844 भगत की कोठी- बिलासपुर सुपरफास्ट
  • 12466 भगत की कोठी-इंदौर रणथंभौर एक्सप्रेस
  • 12940 जयपुर-पुणे एक्सप्रेस
  • 12948 राजगीर अहमदाबाद अजीमाबाद एक्सप्रेस
  • 59814 आगरा फोर्ट- कोटा पैसेंजर

