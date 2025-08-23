कोटा: दिल्ली-मुंबई रेल लाइन स्थित सवाई माधोपुर जंक्शन पर भारी बारिश के चलते ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई. लाखेरी से सवाई माधोपुर के बीच गति सीमा भी लगाई गई है. इसके चलते गाड़ियों को धीमी गति से गुजारा गया. शनिवार को भी बड़ी संख्या में ट्रेनें देरी से चल रही हैं. बीते दो दिन से इसी तरह के हालात हैं और लंबी दूरी की ट्रेनों में बैठे यात्री परेशान हैं. करीब दो दर्जन से ज्यादा ट्रेन ऐसी हैं, जिन्हें लाखेरी से सवाई माधोपुर के बीच धीमी गति से निकाला गया. वहीं, तीन ट्रेन डायवर्ट की गई. इनमें जयपुर की तरफ से कोटा आने व जाने वाली ट्रेन शामिल है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा कि भारी बारिश के चलते ऐसे हालात बने हैं. रेलवे हर संभव प्रयास कर रहा है कि गाड़ियां समय पर चले. तीन ट्रेन डायवर्ट की गई. इनमें जयपुर की तरफ से कोटा आने व जाने वाली ट्रेन शामिल है. डायवर्ट होने वाली ट्रेन नंबर 12956 जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट, ट्रेन नंबर 14813 जोधपुर-भोपाल और ट्रेन नंबर 22981 कोटा-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस शामिल है. ये ट्रेनें कोटा से सवाई माधोपुर होकर जयपुर जाती थी, लेकिन इनके रूट में परिवर्तन करते हुए इन्हें जयपुर-चंदेरिया-कोटा के रास्ते चलाए जा रहा है.

गति सीमा के चलते लग रही लंबी कतार: ट्रेनें लाखेरी स्टेशन तक समय से पहुंच रही हैं, लेकिन उसके बाद सवाई माधोपुर पहुंचने में काफी समय लग रहा है. इसके चलते दूसरी ट्रेन पीछे आकर खड़ी हो जाती है. इससे ट्रेनों की अप व डाउन दोनों ट्रैक पर लंबी कतार लग रही है. ऐसी ही स्थिति सवाई माधोपुर से लाखेरी के बीच है. सवाई माधोपुर में तय समय से ट्रेन पहुंच रही है, लेकिन लाखेरी आने में दिक्कत हो रही है. जयपुर से सवाई माधोपुर आने और जाने वाली ट्रेनों में भी समस्या हो रही है. दूसरी तरफ रेलवे महत्वपूर्ण और लंबी दूरी के ट्रेनों को समय से निकल रहा है. इनमें राजधानी, वंदे भारत, दुरंतो, संपर्क क्रांति और तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेन शामिल हैं. ट्रेनों को एक से 4 घंटे तक भी देरी हो रही है. ट्रेन नंबर 12060 हजरत निजामुद्दीन-कोटा जनशताब्दी एक्सप्रेस को निजामुद्दीन से 1 घंटे 45 मिनट रीशेड्यूल किया गया. ट्रेन नंबर 12182 अजमेर जबलपुर दयोदय एक्सप्रेस को अजमेर से 4 घंटे रीशेड्यूल किया गया.

