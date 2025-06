ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार व कंटेनर की टक्कर, सीएनजी टैंक फटने से लगी आग, एक की मौत - RAMGANJMANDI ROAD ACCIDENT

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

Published : June 9, 2025 at 9:28 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 9:41 AM IST

कोटा : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के रामगंजमंडी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. एक कार और कंटेनर में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार में आग लग गई. इसमें कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो घायल हुए हैं. कुछ ही पलों में आग ने कंटेनर को भी अपनी चपेट में ले लिया. दुर्घटना के बाद कार का सीएनजी टैंक फट गया था, जिससे आग लग गई. इसकी चपेट में आने से कंटेनर में भी आग लग गई थी दोनों वाहनों में चंद मिनट में ही भीषण आग फैल गई. दुर्घटना के बाद कार सवार तीनों लोगों को उपचार के लिए पहले चेचट ले जाया गया. जहां पर एक को मृत घोषित किया गया था. उसके बाद झालावाड़ रेफर किया गया है. सूचना मिलने पर पहले चेचट, रामगंज मंडी और मध्य प्रदेश के भानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. यह इलाका रामगंजमंडी में आने से वहां कि थाना पुलिस ने चेचट पुलिस से समन्वय बनाते हुए कार्रवाई की है. इसे भी पढ़ें: टायर फटने से पलटी कार, महिला की मौत, सीट बेल्ट ने बचाई पति-बच्चों की जान

कंटेनर में लगी आग (फोटो ईटीवी भारत कोटा) रामगंजमंडी थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि गुजरात के सूरत निवासी राकेश मौर्य, दिनेश और जयंत कार में सवार थे. इसमें राकेश की मौत हो गई थी, जबकि दिनेश के पैर में फैक्चर है और जयंत के चेहरे पर चोट लगी. घटनास्थल पर से ही लोगों ने कार सवारों को आग भीषण होने के पहले ही बाहर निकाल लिया था. सीएनजी टैंक फटने से लगी आग (फोटो ईटीवी भारत कोटा) ओवरटेक के दौरान भिड़ंत : घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि कोटा से मध्य प्रदेश की तरफ जा रही लेन में कार चल रही थी. इसी लेन में आगे एक कंटेनर चल रहा है, जिसमें रविवार शाम 5:30 बजे के आसपास सनखेड़ा की पुलिया पर कार ने कंटेनर को ओवरटेक कर रही थी. इसी दौरान भिंड़त हो गई है. यह दुर्घटना इतनी भयंकर हुई कि कार का सीएनजी टैंक फट गया और तत्काल उसमें आग लग गई. पुलिस के अनुसार मृतक व घायल गुजरात के सूरत निवासी हैं. यह लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शादी समारोह में भाग लेने के लिए गए थे और वापस में लौटते समय ही यह हादसा हुआ है. लाखों की वाशिंग मशीन जलकर राख (फोटो ईटीवी भारत कोटा) कंटेनर में जल गई लाखों की वाशिंग मशीन: रामगंजमंडी थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार के अनुसार कंटेनर गुड़गांव से गुजरात जा रहा था और उसमें लाखों रुपये की वाशिंग मशीनें भरी हुई थीं. आग लगने से सारा माल जलकर खाक हो गया. हालांकि कंटेनर सवार चालक और खलासी भी पहले ही उतर गए थे. उनके चोट भी नहीं लगी है. आग लगने के बाद टैंकर से आग बुझाई. बाद में रामगंज मंडी और भानपुरा से दमकल भी पहुंच गई थी. जिन्होंने वाहनों में आग बुझाई, लेकिन तब तक दोनों वाहन जलकर खाक हो गए.

