नई दिल्ली: दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा कनॉट प्लेस (सीपी) आउटर सर्कल क्षेत्र में जलभराव की स्थिति का आकलन करने के लिए सड़कों पर उतरे, जो हाल ही में हुई बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ था. उन्होंने राहत कार्यों का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं.
प्रवेश वर्मा ने कहा, "जब पिछले दो दिनों से बारिश हो रही थी. मैंने आधी रात को इस क्षेत्र का दौरा किया. केवल सीपी के बाहरी घेरे का 100 मीटर का हिस्सा ही जलमग्न था. हमने पहले ही एक पंप लगाया है और दूसरा लगाने के लिए है."
बता दें कि दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश हुई. वसंत कुंज, आरके पुरम, कनॉट प्लेस और मिंटो ब्रिज समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति सामने आई है.
#WATCH | Delhi: Delhi Minister Parvesh Verma says, "When it was raining for the last 2 days... I visited this area at midnight... Only this 100 m patch of the CP outer circles was waterlogged... We have already installed one pump and have ordered to install another..." https://t.co/qzxq5ZnRcZ pic.twitter.com/mXeDQoM8ba— ANI (@ANI) August 10, 2025
कई इलाकों में लंबा जाम लगा: दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से एम्स के पास यातायात ठप हो गया. राजधानी में भारी बारिश के बाद बारापुला पुल के पास वाहनों की धीमी गति और जाम देखा गया. मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया.
इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर हमला किया और इसे बारिश के बाद शहर में गंभीर जलभराव, बुनियादी ढांचे की विफलता और कई मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया.
हाईकोर्ट का दिया हवाला: सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर गाद हटाने के अभियान का कथित तौर पर तीसरे पक्ष से ऑडिट न कराने का आरोप लगाया और इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला दिया. उन्होंने कहा, "इस बारिश में भाजपा सरकार, पूरी तरह से बेनकाब हो गई है. हर जगह पानी ही पानी है, जिसका मुख्य कारण डिसिल्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि गाद निकालने की सभी प्रक्रियाओं का ऑडिट किसी तीसरे पक्ष से कराया जाए. दिल्ली सरकार किसी तीसरे पक्ष से ऑडिट क्यों नहीं कराना चाहती? उन्हें किस बात का डर है."
