Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

"जलभराव वाले स्थानों से निकाला जा रहा पानी", दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने इन एरियाज का किया दौरा - PARVESH VERMA VISIT CP OUTER CIRCLE

प्रवेश वर्मा ने कहा कि सीपी के बाहरी घेरे का 100 मीटर का हिस्सा ही जलमग्न हुआ. दूसरा पंप लगाने का निर्देश दे दिया है.

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा जलभराव की स्थिति को जाना
दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा जलभराव की स्थिति को जाना (Etv Bharat)
author img

By ANI

Published : August 10, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा कनॉट प्लेस (सीपी) आउटर सर्कल क्षेत्र में जलभराव की स्थिति का आकलन करने के लिए सड़कों पर उतरे, जो हाल ही में हुई बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ था. उन्होंने राहत कार्यों का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं.

प्रवेश वर्मा ने कहा, "जब पिछले दो दिनों से बारिश हो रही थी. मैंने आधी रात को इस क्षेत्र का दौरा किया. केवल सीपी के बाहरी घेरे का 100 मीटर का हिस्सा ही जलमग्न था. हमने पहले ही एक पंप लगाया है और दूसरा लगाने के लिए है."

बता दें कि दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश हुई. वसंत कुंज, आरके पुरम, कनॉट प्लेस और मिंटो ब्रिज समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति सामने आई है.

कई इलाकों में लंबा जाम लगा: दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से एम्स के पास यातायात ठप हो गया. राजधानी में भारी बारिश के बाद बारापुला पुल के पास वाहनों की धीमी गति और जाम देखा गया. मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया.

इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर हमला किया और इसे बारिश के बाद शहर में गंभीर जलभराव, बुनियादी ढांचे की विफलता और कई मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया.

हाईकोर्ट का दिया हवाला: सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर गाद हटाने के अभियान का कथित तौर पर तीसरे पक्ष से ऑडिट न कराने का आरोप लगाया और इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला दिया. उन्होंने कहा, "इस बारिश में भाजपा सरकार, पूरी तरह से बेनकाब हो गई है. हर जगह पानी ही पानी है, जिसका मुख्य कारण डिसिल्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि गाद निकालने की सभी प्रक्रियाओं का ऑडिट किसी तीसरे पक्ष से कराया जाए. दिल्ली सरकार किसी तीसरे पक्ष से ऑडिट क्यों नहीं कराना चाहती? उन्हें किस बात का डर है."

यह भी पढ़ें-

दिल्ली में जलभराव पर राजनीति, डी-सिल्टिंग पर उठे सवाल, AAP ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

DTC कर्मचारी त्योहार पर भी रहे ऑन ड्यूटी, वेतन न मिलने पर भड़का गुस्सा, सरकार को दी चेतावनी

नई दिल्ली: दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा कनॉट प्लेस (सीपी) आउटर सर्कल क्षेत्र में जलभराव की स्थिति का आकलन करने के लिए सड़कों पर उतरे, जो हाल ही में हुई बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ था. उन्होंने राहत कार्यों का निरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं.

प्रवेश वर्मा ने कहा, "जब पिछले दो दिनों से बारिश हो रही थी. मैंने आधी रात को इस क्षेत्र का दौरा किया. केवल सीपी के बाहरी घेरे का 100 मीटर का हिस्सा ही जलमग्न था. हमने पहले ही एक पंप लगाया है और दूसरा लगाने के लिए है."

बता दें कि दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश हुई. वसंत कुंज, आरके पुरम, कनॉट प्लेस और मिंटो ब्रिज समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति सामने आई है.

कई इलाकों में लंबा जाम लगा: दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश होने से एम्स के पास यातायात ठप हो गया. राजधानी में भारी बारिश के बाद बारापुला पुल के पास वाहनों की धीमी गति और जाम देखा गया. मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया.

इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर हमला किया और इसे बारिश के बाद शहर में गंभीर जलभराव, बुनियादी ढांचे की विफलता और कई मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया.

हाईकोर्ट का दिया हवाला: सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर गाद हटाने के अभियान का कथित तौर पर तीसरे पक्ष से ऑडिट न कराने का आरोप लगाया और इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला दिया. उन्होंने कहा, "इस बारिश में भाजपा सरकार, पूरी तरह से बेनकाब हो गई है. हर जगह पानी ही पानी है, जिसका मुख्य कारण डिसिल्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि गाद निकालने की सभी प्रक्रियाओं का ऑडिट किसी तीसरे पक्ष से कराया जाए. दिल्ली सरकार किसी तीसरे पक्ष से ऑडिट क्यों नहीं कराना चाहती? उन्हें किस बात का डर है."

यह भी पढ़ें-

दिल्ली में जलभराव पर राजनीति, डी-सिल्टिंग पर उठे सवाल, AAP ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

DTC कर्मचारी त्योहार पर भी रहे ऑन ड्यूटी, वेतन न मिलने पर भड़का गुस्सा, सरकार को दी चेतावनी

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MINISTER PARVESH VERMAWATERLOGGING AFFECTED AREAS DELHIदिल्ली में जलभरावPARVESH VERMA VISIT CP OUTER CIRCLE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आपदा से हर्षिल आर्मी कैंप को पहुंचा खासा नुकसान, ग्राउंड जीरो पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम

भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को 1240 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

जिस क्रिकेटर संग थी डेटिंग की अफवाह, उसी को बांध दी राखी, क्या आपने देखा आशा भोसले की पोती का नया वीडियो

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.