ETV Bharat / state

पंजाब के मुख्यमंत्री के पास "लूटने" के अलावा कोई और काम नहीं, बोले मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा - DELHI MINISTER ON PUNJAB CM

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सीएम द्वारा शहरी क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना पर निशाना साधा.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2025 at 4:03 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: भाजपा नेता व दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की नाश्ता योजना के विस्तार की शुरुआत पर आलोचना करते हुए कहा कि जब पूरा पंजाब भारी बारिश से तबाह हो गया है, ऐसे वक्त में उनके पास लोगों को लूटने के अलावा कोई और काम नहीं है. सिरसा ने कहा कि यह "दुखद" और "अफसोसजनक" बात है कि पंजाब के लोगों को ऐसा मुख्यमंत्री मिला, जो निकम्मा और लुटेरा है.

पंजाब सीएम पर लूटपाट का आरोप:

"मुख्यमंत्री के पास तमिलनाडु जाकर नाश्ता योजना शुरू करने के लिए समय और पैसा था, जबकि उनके अपने राज्य में बाढ़ के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोगों को अरबों रुपये का नुकसान हुआ है, पूरा पंजाब तबाह हो गया है और इन लोगों के पास लूटपाट के अलावा कोई काम नहीं है, यह बहुत दुखद और अफ़सोस की बात है कि पंजाब के लोगों ने ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है, जो निकम्मा है और लूटपाट भी कर रहा है." -मनजिंदर सिंह सिरसा, मंत्री, दिल्ली सरकार-

मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार: मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंभी स्टालिन और पंजाब के सीएम मान द्वारा शहरी क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार की शुरुआत के बाद की है. पंजाब में जारी बाढ़ संकट के बीच, मान सरकार ने राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व करने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को सबसे अधिक प्रभावित जिलों में तैनात कर दिया है.

सभी मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तब तक तैनात रहने का निर्देश दिया है, जब तक कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में न हो जाए, जिससे राहत कार्यों में देरी के प्रति सरकार की ज़ीरो-टॉलरेंस नीति का संकेत मिलता है.

बता दें कि पंजाब में भारी बारिश और डैमों से छोड़े गए पानी की वजह से 9 जिलों में बाढ़ जैसी स्तिथि पैदा हो गई है. हजारों लोग सुरक्षित निकाले गए, जबकि सरकार और सेना राहत कार्य में जुटी है. बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है. पंजाब के सभी मंत्रियों को अर्लट रहने का आदेश दिया गया है.

यह भी पढ़ें:

नई दिल्ली: भाजपा नेता व दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की नाश्ता योजना के विस्तार की शुरुआत पर आलोचना करते हुए कहा कि जब पूरा पंजाब भारी बारिश से तबाह हो गया है, ऐसे वक्त में उनके पास लोगों को लूटने के अलावा कोई और काम नहीं है. सिरसा ने कहा कि यह "दुखद" और "अफसोसजनक" बात है कि पंजाब के लोगों को ऐसा मुख्यमंत्री मिला, जो निकम्मा और लुटेरा है.

पंजाब सीएम पर लूटपाट का आरोप:

"मुख्यमंत्री के पास तमिलनाडु जाकर नाश्ता योजना शुरू करने के लिए समय और पैसा था, जबकि उनके अपने राज्य में बाढ़ के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोगों को अरबों रुपये का नुकसान हुआ है, पूरा पंजाब तबाह हो गया है और इन लोगों के पास लूटपाट के अलावा कोई काम नहीं है, यह बहुत दुखद और अफ़सोस की बात है कि पंजाब के लोगों ने ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है, जो निकम्मा है और लूटपाट भी कर रहा है." -मनजिंदर सिंह सिरसा, मंत्री, दिल्ली सरकार-

मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार: मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंभी स्टालिन और पंजाब के सीएम मान द्वारा शहरी क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार की शुरुआत के बाद की है. पंजाब में जारी बाढ़ संकट के बीच, मान सरकार ने राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व करने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को सबसे अधिक प्रभावित जिलों में तैनात कर दिया है.

सभी मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तब तक तैनात रहने का निर्देश दिया है, जब तक कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में न हो जाए, जिससे राहत कार्यों में देरी के प्रति सरकार की ज़ीरो-टॉलरेंस नीति का संकेत मिलता है.

बता दें कि पंजाब में भारी बारिश और डैमों से छोड़े गए पानी की वजह से 9 जिलों में बाढ़ जैसी स्तिथि पैदा हो गई है. हजारों लोग सुरक्षित निकाले गए, जबकि सरकार और सेना राहत कार्य में जुटी है. बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है. पंजाब के सभी मंत्रियों को अर्लट रहने का आदेश दिया गया है.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI MINISTER MANJINDER SIRSAPUNJAB CHIEF MINISTER BHAGWANT MANNEXPANSION OF BREAKFAST SCHEMEDELHI MINISTER ON PUNJAB CM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.