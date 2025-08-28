नई दिल्ली: भाजपा नेता व दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की नाश्ता योजना के विस्तार की शुरुआत पर आलोचना करते हुए कहा कि जब पूरा पंजाब भारी बारिश से तबाह हो गया है, ऐसे वक्त में उनके पास लोगों को लूटने के अलावा कोई और काम नहीं है. सिरसा ने कहा कि यह "दुखद" और "अफसोसजनक" बात है कि पंजाब के लोगों को ऐसा मुख्यमंत्री मिला, जो निकम्मा और लुटेरा है.

पंजाब सीएम पर लूटपाट का आरोप:

"मुख्यमंत्री के पास तमिलनाडु जाकर नाश्ता योजना शुरू करने के लिए समय और पैसा था, जबकि उनके अपने राज्य में बाढ़ के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोगों को अरबों रुपये का नुकसान हुआ है, पूरा पंजाब तबाह हो गया है और इन लोगों के पास लूटपाट के अलावा कोई काम नहीं है, यह बहुत दुखद और अफ़सोस की बात है कि पंजाब के लोगों ने ऐसा मुख्यमंत्री बनाया है, जो निकम्मा है और लूटपाट भी कर रहा है." -मनजिंदर सिंह सिरसा, मंत्री, दिल्ली सरकार-

मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार: मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंभी स्टालिन और पंजाब के सीएम मान द्वारा शहरी क्षेत्रों के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार की शुरुआत के बाद की है. पंजाब में जारी बाढ़ संकट के बीच, मान सरकार ने राहत और बचाव कार्यों का नेतृत्व करने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को सबसे अधिक प्रभावित जिलों में तैनात कर दिया है.

सभी मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तब तक तैनात रहने का निर्देश दिया है, जब तक कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में न हो जाए, जिससे राहत कार्यों में देरी के प्रति सरकार की ज़ीरो-टॉलरेंस नीति का संकेत मिलता है.

बता दें कि पंजाब में भारी बारिश और डैमों से छोड़े गए पानी की वजह से 9 जिलों में बाढ़ जैसी स्तिथि पैदा हो गई है. हजारों लोग सुरक्षित निकाले गए, जबकि सरकार और सेना राहत कार्य में जुटी है. बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है. पंजाब के सभी मंत्रियों को अर्लट रहने का आदेश दिया गया है.

