स्वतंत्रता दिवस के लिए बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग, DMRC ने जारी किया शेड्यूल - DELHI METRO TIMINGS

स्वतंत्रता दिवस के दिन मेट्रो सेवा सुबह चार बजे शुरू होगी और छह बजे तक आधे घंटे पर ये ट्रेन उपलब्ध होगी.

स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग
स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2025 at 1:23 PM IST

नई दिल्ली: शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में सभी लाईनों पर सुबह 4 बजे से मेट्रो चलेगी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल के मुताबिक, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में लालकिले समेत अन्य जगहों पर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, इसलिए गंतव्य तक पहुंचने के लिए सुबह 4 बजे से ही सभी लाईनों पर मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी.

दरअसल, सामान्य दिनों में मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से सभी लाइनों पर शुरू हो जाती है. लेकिन शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के लिए सुबह 4 बजे से 30-30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा. हालांकि, दो घंटे के बाद सुबह 6 बजे से सामान्य दिनों की तरह निर्धारित अंतराल पर मेट्रो सेवाएं होंगी. सुरक्षा कारणों से लालकिले, दिल्ली गेट और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा. इसके साथ ही लालकिले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिए मंत्रालय द्वारा जिन्हें निमंत्रण पत्र भेजा गया है, उन्हें मेट्रो की तरफ से विशेष पास भी जारी किया गया है.

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. बुधवार को ही लालकिले पर फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुआ है. दिल्ली में लालकिले के अलावे अन्य जगहों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं. इन आयोजन स्थलों तक आमलोग को मेट्रो से पहुंचने में सुविधा हो, इसलिए मेट्रो सेवा दो घंटे पहले शुरू होगी.

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में गत कुछ दिनों से तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है. मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी तीन जगहों पर आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुई थी. नई दिल्ली क्षेत्र में एनडीएमसी द्वारा आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देशभक्ति और स्वच्छता का संदेश देते हुए राजधानीवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा; ''आज दिल्ली समेत पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है और हर गली, मोहल्ला और शहर देशभक्ति के उत्सव में सराबोर है. तिरंगा हमें यह याद दिलाता है कि दिल्ली हमारी है और इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है. हमें इस आजादी के पर्व पर संकल्प लेना होगा कि दिल्ली को कूड़े और गंदगी से मुक्त कर, इसे स्वच्छ और हरा-भरा बनाएँगे.''

निमंत्रण पत्र वालों के लिए खास सुविधा:

समारोह में विशेष अतिथियों, आमंत्रितों और आम जनता की सुविधा के लिए, दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4:00 बजे अपनी सेवाएँ शुरू करेगी. सुबह 6:00 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर रेल सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी. इसके अलावा, जिन लोगों के पास स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रामाणिक निमंत्रण पत्र होगा, उन्हें डीएमआरसी द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष क्यूआर टिकटों का उपयोग करके समारोह स्थल तक आने-जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी. लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन समारोह स्थल के सबसे निकट हैं. ऐसी यात्रा का खर्च रक्षा मंत्रालय द्वारा डीएमआरसी को प्रतिपूर्ति किया जाएगा.

