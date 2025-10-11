ETV Bharat / state

दिल्ली मेट्रो ने हाफ मैराथन रनर्स के लिए बदला शेड्यूल, 12 अक्टूबर को इतने बजे से चलने लगेगी ट्रेन

दिल्ली मेट्रो की सेवाएं 12 अक्टूबर को सुबह 3:15 बजे से होंगी शुरू ( ETV Bharat )

नई दिल्लीः 12 अक्टूबर (रविवार) को होने वाली वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के प्रतिभागियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने विशेष इंतजाम किए हैं. इसके तहत रविवार को मेट्रो सेवाएं सामान्य समय से पहले सुबह 3:15 बजे से शुरू होंगी, जिससे मैराथन में भाग लेने के लिए लोग मेट्रो से पहुंच सकें.

डीएमआरसी की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक सेवाएं दिल्ली मेट्रो की चार प्रमुख रेड, येलो ब्लू और वायलेट लाइनों से यात्रियों को मिलेंगी. रविवार को सुबह 3:15 से 4:00 बजे तक हर 15 मिनट पर ट्रेनें चलेंगी. सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक हर 20 मिनट पर मेट्रो सेवाएं मिलेंगी. सुबह 6:00 बजे के बाद सभी लाइनों पर मेट्रो अपने नियमित रविवार के समय-सारणी के अनुसार चलेंगी.

अन्य सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सामान्य रविवार के समय के अनुसार ही शुरू होंगी. मैराथन के प्रतिभागियों की सुविधा के लिए आयोजक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जोर बाग, जनपथ और जंगपुरा मेट्रो स्टेशनों पर स्वयंसेवक भी तैनात करेंगे, जो प्रतिभागियों के मार्गदर्शन में मदद करेंगे.

ऐसे होगी नि:शुल्क यात्रा: