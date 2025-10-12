ETV Bharat / state

दिल्ली मेट्रो का बड़ा कदम: अब सफर चलेगा ‘हरित ऊर्जा’ से, 60% बिजली सोलर से लेने की तैयारी

यह पहल न सिर्फ दिल्ली मेट्रो बल्कि देश के स्वच्छ ऊर्जा मिशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है.

दिल्ली मेट्रो की 60% बिजली सोलर से लेने की तैयारी
दिल्ली मेट्रो की 60% बिजली सोलर से लेने की तैयारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 12, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की धड़कन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो अब हरित ऊर्जा की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने वाली है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने संचालन को और अधिक टिकाऊ व पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए प्रति वर्ष 500 मिलियन यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति हेतु बोलियां आमंत्रित की हैं.

यह पहल न सिर्फ दिल्ली मेट्रो के लिए बल्कि देश के स्वच्छ ऊर्जा मिशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है. फिलहाल डीएमआरसी अपनी ऊर्जा आवश्यकता का बड़ा हिस्सा पहले से ही स्वच्छ स्रोतों से पूरा कर रही है. रीवा सोलर पार्क से उसे हर साल करीब 350 मिलियन यूनिट बिजली मिल रही है, जबकि स्टेशनों, डिपो व कर्मचारी कॉलोनियों की छतों पर लगे रूफटॉप सोलर प्लांट्स से लगभग 40 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है. परिणामस्वरूप, मेट्रो वर्तमान में अपनी कुल बिजली खपत का करीब 33 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से पूरी हो रही है. दिलचस्प बात ये है कि दिन के समय मेट्रो संचालन में यह हिस्सा बढ़कर लगभग 65 प्रतिशत तक हो जाता है.

दिल्ली मेट्रो की 60% बिजली सोलर से लेने की तैयारी
दिल्ली मेट्रो की 60% बिजली सोलर से लेने की तैयारी (ETV Bharat)

अब लक्ष्य 60 प्रतिशत से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का: नई बोलियों के माध्यम से एक सौर ऊर्जा डेवलपर का चयन किया जाएगा, जो भारत में कहीं भी ग्रिड से जुड़े कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट व बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित करेगा. इस पहल से मेट्रो का इरादा अपने कुल ऊर्जा पोर्टफोलियो में नवीकरणीय बिजली की हिस्सेदारी को 33% से बढ़ाकर 60% से अधिक करने का है. यदि ये योजना सफल होती है, तो दिल्ली मेट्रो देश की पहली ऐसी मेट्रो परियोजना बन जाएगी जो अपने परिचालन में 60% से अधिक स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करेगी. यानी कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी व एक पर्यावरण-संवेदनशील शहरी परिवहन मॉडल की दिशा में ठोस कदम.

''यह पहल दिल्ली-एनसीआर को स्वच्छ, टिकाऊ व विश्वस्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली देने के विजन की दिशा में एक बड़ा कदम है. हमारी कोशिश है कि मेट्रो संचालन सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित हो''. –अनुज दयाल, प्रधान कार्यकारी निदेशक-

