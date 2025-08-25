ETV Bharat / state

Delhi Metro Fare Hike: दिल्लीवालों को महंगाई का झटका, मेट्रो का किराया बढ़ा, जानें अब कितना देना होगा - DELHI METRO FARES HIKE

DMRC की तरफ से बताया है कि दिल्ली मेट्रो का ये बढ़ा किराया 25 अगस्त 2025 से लागू हुआ.

मेट्रो का किराया बढ़ा
मेट्रो का किराया बढ़ा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 25, 2025 at 8:26 AM IST

Updated : August 25, 2025 at 8:37 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए एक झटका देने वाली खबर सामने आई है. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने पूरे 8 साल बाद मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की है. आज यानी 25 अगस्त से किराए में बढ़ोतरी लागू हो रही है. डीएमआरसी ने सभी मेट्रो लाइनों पर किराए में 1 रुपये से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की है.

हालांकि, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह बढ़ोतरी 1 रुपये से 5 रुपये के बीच है. किराए में बदलाव के बाद दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया अब 11 रुपये है, जबकि अधिकतम 64 रुपये निर्धारित किया गया है.

डीएमआरसी ने एक्स पर दी जानकारी
डीएमआरसी की तरफ से एक्स पर एक लेटर भी जारी किया गया है. जिसमें बताया है कि दिल्ली मेट्रो के किराए में 25 अगस्त 2025 से संशोधन किया गया है. यह संशोधन नाममात्र का होगा. जिसमें किराए में 1 रुपये से लेकर 4 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी. एयरपोर्ट लाइन पर किराए में 5 रुपये तक की वृद्धि होगी. इससे पहले डीएमआरसी ने चौथी किराया निर्धारण समिति (FFC) की सिफारिशों के आधार पर 2017 में आखिरी बार अपने किराए में संशोधन किया था. 24 अगस्त तक न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 60 रुपये था.

किराये में बढ़ोतरी के पीछे DMRC मेट्रो का तर्क है कि मेट्रो फेज 4 पूरा होने के अंतिम चरण में है इसके बाद रखरखाव का खर्च बढ़ेगा, जिसके चलते किराया बढ़ाया गया है. आखिरी बार वर्ष 2017 में मेट्रो का किराया बढ़ाया गया था। हालांकि मेट्रो की स्मार्ट कार्ड पर 10% की छूट ग्राहकों को मिलती रहेगी.

