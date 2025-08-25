ETV Bharat / state

दिल्ली मेट्रो ने आठ साल बाद बढ़ाया किराया, लोगों ने कहा- "मिडिल क्लास वालों का खर्चा बढ़ा दिया सरकार ने.." - DELHI METRO FARE HIKE

दिल्ली मेट्रो ने किराया बढ़ा दिया है. इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

Delhi Metro Fare Hike
दिल्ली मेट्रो किराया बढ़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2025 at 5:21 PM IST

5 Min Read

फरीदाबाद: दिल्ली मेट्रो में सफर करना महंगा हो गया है. दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने अपने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. आज से यानी कि 25 अगस्त से मेट्रो में सफर करने वाले, नया जो रेट लागू हुआ है, वो रेट देकर सफर कर रहे हैं.

दिल्ली मेट्रो ने ट्विट कर दी जानकारी: दिल्ली मेट्रो ने इसकी जानकारी बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी. दिल्ली मेट्रो के अनुसार 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक किराए में बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा एयरपोर्ट एक्सप्रेस में लाइन पर भी किराए में बढ़ोतरी की गई है. एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे लाइन पर 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है

डेली यात्रियों की बढ़ी परेशानी: मेट्रो किराया बढ़ोतरी की जानकारी के बाद मेट्रो यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. इसका सीधा असर मेट्रो में रोज सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. नए किराए के मुताबिक दिल्ली मेट्रो का जो पहले मिनिमम किराया 10 रुपए था, उसे 11 रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा सबसे अधिक किराया जो पहले 60 रुपए था, उसे 64 रुपए कर दिया गया है. हालांकि उन लोगों को राहत मिलेगी, जो दिल्ली मेट्रो के कार्ड का प्रयोग करते हैं या सुबह 8:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 तक और शाम 5:00 बजे से लेकर रात को 9:00 बजे के बीच में सफर करते हैं, क्योंकि इस दौरान सफर करने वाले यात्रियों को 10% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी.

दिल्ली मेट्रो ने आठ साल बाद बढ़ाया किराया (ETV Bharat)

क्या कहते हैं मेट्रो यात्री: वहीं, बढ़े हुए किराए को लेकर दिल्ली मेट्रो यात्री भूपेंद्र भारद्वाज ने बताया कि मुझे आज पता चला कि मेट्रो का किराया बढ़ गया. जब मैं मेट्रो में सफर करने गया था, रेट सुनकर मुझे झटका लगा. अचानक से मेट्रो ने किराया बढ़ा दिया. इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा. गरीब लोगों पर पड़ेगा. हालांकि अभी थोड़ा अमाउंट बढ़ाया गया है, लेकिन साल 2017 में तो 30 रुपये से डायरेक्ट 60 रूपये कर दिया गया था. ऐसे में सरकार को अभी मेट्रो का किराया नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इसका असर गरीब लोगों पर पड़ेगा.

किराया बढ़ने से बढ़ी परेशानी: मेट्रो में सफर करने वाली अरुणा ने बताया कि मेट्रो का किराया नहीं बढ़ना चाहिए था. किराया बढ़ने से खुल्ले पैसे की दिक्कत आ रही है. वहीं, इसका असर गरीब लोगों पर पड़ रहा है. सरकार कहती है महंगाई घट रही है, लेकिन आम जनता को दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है. सरकार को किराया नहीं बढ़ाना चाहिए था.

खुल्ले पैसों की बढ़ी दिक्कत: वहीं, मेट्रो में सफर करने वाली कामिनी ने बताया कि आज ही पता लगा कि मेट्रो का किराया बढ़ गया है. जब हम मेट्रो का टोकन लेने गए, तो हमसे अधिक पैसे लिए गए. लोगों को बढ़े हुए किराए से परेशानी हो रही है, क्योंकि पास में चेंज पैसे नहीं होता है, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं. बढ़े हुए किराए से मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक और खर्चा बढ़ गया है. दिन ब दिन किराया बढ़ता जा रहा है. महंगाई बढ़ती जा रही है. सरकार को चाहिए कि महंगाई पर लगाम लगाए.

जानें कितना बढ़ा रेट: दिल्ली मेट्रो की मानें तो डीएमआरसी ने छुट्टी के दिनों में भी मेट्रो किराए में इजाफा किया है. पहले किराया 10 रुपए से 50 रुपए तक का था, लेकिन अब छुट्टी के दिनों में 11 रुपए से लेकर 54 रुपए किराया कर दिया गया है.

  • 2 किलोमीटर के लिए अब 10 रुपये की जगह 11 रुपये देने पड़ेंगे.
  • ढाई किलोमीटर सफर का किराया 30 रुपये से बढाकर 32 रुपये कर दिया गया है.
  • 5 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की सफर का किराया 30 रूपये की जगह 32 रुपए कर दिया गया है.
  • इसके अलावा पहले 12 से 21 किलोमीटर तक के लिए लोगों को 40 रूपये देने पड़ते थे, जिसे बढ़ाकर अब 43 रुपए कर दिया गया है
  • 21 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर के लिए लोगों को पहले 50 रूपये का किराया देना पड़ता था, लेकिन अब 54 रूपये किराया देना पड़ेगा.
  • इसके अलावा पहले 32 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने पर लोगों को 60 रूपये किराया देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर अब 64 देना पड़ेगा.

हालांकि मेट्रो कार्ड से सफर करने वाले को बढ़े हुए किराए में भी 10% की छूट मिलेगी. इसके अलावा पीक आवर में भी कार्ड से किराए में 10% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. बता दें कि दिल्ली मेट्रो का किराया 2017 में बढ़ाया गया था, जिसके बाद अब जाकर 2025 में दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा है

ये भी पढ़ें: हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS और 12 HCS अफसरों के तबादले

फरीदाबाद: दिल्ली मेट्रो में सफर करना महंगा हो गया है. दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने अपने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. आज से यानी कि 25 अगस्त से मेट्रो में सफर करने वाले, नया जो रेट लागू हुआ है, वो रेट देकर सफर कर रहे हैं.

दिल्ली मेट्रो ने ट्विट कर दी जानकारी: दिल्ली मेट्रो ने इसकी जानकारी बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी. दिल्ली मेट्रो के अनुसार 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक किराए में बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा एयरपोर्ट एक्सप्रेस में लाइन पर भी किराए में बढ़ोतरी की गई है. एयरपोर्ट एक्सप्रेस वे लाइन पर 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है

डेली यात्रियों की बढ़ी परेशानी: मेट्रो किराया बढ़ोतरी की जानकारी के बाद मेट्रो यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. इसका सीधा असर मेट्रो में रोज सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. नए किराए के मुताबिक दिल्ली मेट्रो का जो पहले मिनिमम किराया 10 रुपए था, उसे 11 रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा सबसे अधिक किराया जो पहले 60 रुपए था, उसे 64 रुपए कर दिया गया है. हालांकि उन लोगों को राहत मिलेगी, जो दिल्ली मेट्रो के कार्ड का प्रयोग करते हैं या सुबह 8:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 तक और शाम 5:00 बजे से लेकर रात को 9:00 बजे के बीच में सफर करते हैं, क्योंकि इस दौरान सफर करने वाले यात्रियों को 10% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी.

दिल्ली मेट्रो ने आठ साल बाद बढ़ाया किराया (ETV Bharat)

क्या कहते हैं मेट्रो यात्री: वहीं, बढ़े हुए किराए को लेकर दिल्ली मेट्रो यात्री भूपेंद्र भारद्वाज ने बताया कि मुझे आज पता चला कि मेट्रो का किराया बढ़ गया. जब मैं मेट्रो में सफर करने गया था, रेट सुनकर मुझे झटका लगा. अचानक से मेट्रो ने किराया बढ़ा दिया. इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा. गरीब लोगों पर पड़ेगा. हालांकि अभी थोड़ा अमाउंट बढ़ाया गया है, लेकिन साल 2017 में तो 30 रुपये से डायरेक्ट 60 रूपये कर दिया गया था. ऐसे में सरकार को अभी मेट्रो का किराया नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि इसका असर गरीब लोगों पर पड़ेगा.

किराया बढ़ने से बढ़ी परेशानी: मेट्रो में सफर करने वाली अरुणा ने बताया कि मेट्रो का किराया नहीं बढ़ना चाहिए था. किराया बढ़ने से खुल्ले पैसे की दिक्कत आ रही है. वहीं, इसका असर गरीब लोगों पर पड़ रहा है. सरकार कहती है महंगाई घट रही है, लेकिन आम जनता को दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है. सरकार को किराया नहीं बढ़ाना चाहिए था.

खुल्ले पैसों की बढ़ी दिक्कत: वहीं, मेट्रो में सफर करने वाली कामिनी ने बताया कि आज ही पता लगा कि मेट्रो का किराया बढ़ गया है. जब हम मेट्रो का टोकन लेने गए, तो हमसे अधिक पैसे लिए गए. लोगों को बढ़े हुए किराए से परेशानी हो रही है, क्योंकि पास में चेंज पैसे नहीं होता है, जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं. बढ़े हुए किराए से मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक और खर्चा बढ़ गया है. दिन ब दिन किराया बढ़ता जा रहा है. महंगाई बढ़ती जा रही है. सरकार को चाहिए कि महंगाई पर लगाम लगाए.

जानें कितना बढ़ा रेट: दिल्ली मेट्रो की मानें तो डीएमआरसी ने छुट्टी के दिनों में भी मेट्रो किराए में इजाफा किया है. पहले किराया 10 रुपए से 50 रुपए तक का था, लेकिन अब छुट्टी के दिनों में 11 रुपए से लेकर 54 रुपए किराया कर दिया गया है.

  • 2 किलोमीटर के लिए अब 10 रुपये की जगह 11 रुपये देने पड़ेंगे.
  • ढाई किलोमीटर सफर का किराया 30 रुपये से बढाकर 32 रुपये कर दिया गया है.
  • 5 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की सफर का किराया 30 रूपये की जगह 32 रुपए कर दिया गया है.
  • इसके अलावा पहले 12 से 21 किलोमीटर तक के लिए लोगों को 40 रूपये देने पड़ते थे, जिसे बढ़ाकर अब 43 रुपए कर दिया गया है
  • 21 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर के लिए लोगों को पहले 50 रूपये का किराया देना पड़ता था, लेकिन अब 54 रूपये किराया देना पड़ेगा.
  • इसके अलावा पहले 32 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने पर लोगों को 60 रूपये किराया देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर अब 64 देना पड़ेगा.

हालांकि मेट्रो कार्ड से सफर करने वाले को बढ़े हुए किराए में भी 10% की छूट मिलेगी. इसके अलावा पीक आवर में भी कार्ड से किराए में 10% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. बता दें कि दिल्ली मेट्रो का किराया 2017 में बढ़ाया गया था, जिसके बाद अब जाकर 2025 में दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा है

ये भी पढ़ें: हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS और 12 HCS अफसरों के तबादले

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI METRO FAREDMRC INCREASED FARESDELHI METRO FARE NEW RATESदिल्ली मेट्रो किरायाDELHI METRO FARE HIKE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.