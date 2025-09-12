ETV Bharat / state

डीएमआरसी का बड़ा कदम, दिल्ली मेट्रो में अब Sarthi ऐप से करें UPI पेमेंट

दिल्ली मेट्रो ने डिजिटल सुविधा और कैशलेस यात्रा को बढ़ावा देने के लिए अपने Sarthi ऐप में ‘DMRC Pay Powered By BHIM’ फीचर लॉन्च किया.

दिल्ली मेट्रो का बड़ा कदम
दिल्ली मेट्रो का बड़ा कदम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2025 at 12:12 AM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: डिजिटल सुविधा बढ़ाने और कैशलेस यात्रा को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने गुरुवार को यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपने 'सारथी' ऐप में एक नया भुगतान फीचर जोड़ा. भीम द्वारा संचालित भुगतान पोर्टल 'भीम वेगा', 'सारथी' ऐप का एक नया फीचर है जो यात्रियों को टिकटों के लिए यूपीआई पेमेंट करने की सुविधा मिलेगा. इससे पैसेंजर को अब टिकट खरीदने के लिए किसी अलग पेमेंट गेटवे पर नहीं जाना होगा या कोई दूसरी यूपीआई ऐप की जरूरत नहीं रह जाएगी.

DMRC और BHIM Vega की साझेदारी से सारथी ऐप पर पैसेंजर UPI ID रजिस्टर कर सकते हैं. ऐप में आप बैंक अकाउंट या RuPay कार्ड लिंक करके तुरंत टिकट बुक कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं. DMRC पहले ऐसे पब्लिक सेक्टर संगठन बन गया है, जिसने इस तरह के एडवांस UPI सॉल्यूशन को अपनाया है. इससे लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक, विकास कुमार ने कहा, "दिल्ली मेट्रो डिजिटल नवाचार में निरंतर अग्रणी रही है. 'भीम द्वारा संचालित डीएमआरसी पे' के लॉन्च के साथ, हम अपने यात्रियों के लिए दैनिक टिकटिंग को और भी सरल बना रहे हैं. एक-क्लिक, इन-ऐप यूपीआई पेमेंट न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि संपूर्ण अनुभव को भी सुव्यवस्थित करेगा. यह एक एकीकृत डिजिटल मोबिलिटी समाधान प्रदान करने पर हमारे फोकस को भी दर्शाता है.”

एनबीएसएल की प्रबंध निदेशक और सीईओ, ललिता नटराज ने कहा, "भीम में हमारा ध्यान हमेशा सरल, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भुगतान अनुभव बनाने पर रहा है. डीएमआरसी के साथ यह सहयोग लाखों यात्रियों के दैनिक जीवन में यूपीआई की सुविधा को सीधे लाने की दिशा में एक कदम है. भीम वेगा के माध्यम से इन-ऐप, वन-क्लिक भुगतान को सक्षम करके, हमें सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को तेज़, स्मार्ट और अधिक डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में सहायता करने पर गर्व है.”

ये सुधार एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी सभी ज़रूरतों के लिए एक ही डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं. दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में प्रतिदिन 70 लाख यात्री यात्रा करते हैं, जिनमें से 70% से ज़्यादा यात्री पहले से ही डिजिटल टिकटिंग का विकल्प चुन रहे हैं. ऐप में यूपीआई भुगतान के एकीकरण से लंबी कतारें कम होने और यात्रियों के बीच डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

