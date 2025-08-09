नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो ने इस वर्ष रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के मामले में फिर रिकॉर्ड बना लिया है. दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो लाइफ लाइन मानी जाती है. दिल्ली मेट्रो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद व नोएडा और हरियाणा के बॉर्डर के जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ को भी दिल्ली से जोड़ती है. शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो की इन सभी लाइनों को मिलाकर कुल 81,87,674 यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक का सबसे अधिक है.

दिल्ली मेट्रो ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा जारी यात्रियों की संख्या के साथ ही शनिवार को रक्षाबंधन के मौके पर कोई असुविधा न हो इसके लिए आज तमाम लाइनों को मिलाकर कुल 455 मेट्रो ट्रेनें अतिरिक्त फेरे लगाएगी. इससे पहले 20 अगस्त 2024 को दिल्ली मेट्रो में कुल 77,48,838 यात्रियों के सफर कर नया रिकार्ड बना था. इससे पहले 13 अगस्त 2024 के 72 लाख यात्रियों ने एक दिन में मेट्रो में सफर किया था. आज शनिवार को यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए सभी लाइनों पर अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनों को भी सेवा में लगाया गया है, जिससे भीड़ को संभाला गया.

दिल्ली मेट्रो में फिर तोड़ा रिकॉर्ड (ETV Bharat)

शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना उद्देश्य: केंद्र सरकार ने तीसरे कार्यकाल के शुरूआती दिनों में 30,700 करोड़ रुपये के मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी. इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना व यात्रा समय को कम करना है. दिल्ली में अभी कुल 12 कॉरिडोर पर करीब 400 किलोमीटर के नेटवर्क पर दिल्ली मेट्रो का संचालन हो रहा है. फिलहाल में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत काम चल रहा है. दिल्ली मेट्रो भारत का पहला ऐसा मेट्रो कॉरिडोर शुरू करने जा रही है, जिसे 3 कोच वाली ट्रेनों के साथ संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह देश के शहरी परिवहन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी.

मेट्रो का चौथा चरण: जल्द ही मेट्रो के चौथे चरण का लाजपत नगर - साकेत जी ब्लॉक मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में दूसरी सबसे छोटी मेट्रो लाइन (8 किलोमीटर) होगी, जो मौजूदा मेट्रो कॉरिडोर के साथ निर्बाध इंटरचेंज सुनिश्चित करते हुए लास्ट माइल कनेक्टिविटी का विस्तार करेगी. इस लाइन पर भी जल्द सेवा बहाल हो जाएगी. दिल्ली मेट्रो के प्रधान कार्यकारी निदेशक (कम्युनिकेशन) अनुज दयाल ने बताया कि रिकॉर्ड यात्रियों की संख्या होने पर हमारी कोशिश है कि लोगों को कोई असुविधा न हो.

नई मेट्रो लाइन के बारे में उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेनें, अधिकांश 4, 6 या 8 कोच वाली ट्रेनों का उपयोग करने वाली मेट्रो लाइनों के लिए तैयार किया गया है. नए लाइन पर 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन को विशेष रूप से कम दूरी की यात्रा के लिए विकसित किया गया है. छोटी ट्रेन संरचना एक सस्ता सुविधा प्रदान करेगी, जिससे दैनिक यात्रियों की पर्याप्त संख्या को समायोजित करते हुए बेहतर फ्रीक्वेंसी और परिचालन दक्षता सुनिश्चित होगी.



