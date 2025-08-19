ETV Bharat / state

दिल्ली में मेडिकल स्टोर पर CCTV कैमरे न लगवाना पड़ सकता है भारी, जारी हुआ ये आदेश - CCTV CAMERAS ON MEDICAL STORES

नशीली दवाओं का बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उपयोग रोकने के लिए सरकार ने उठाया है यह कदम

दिल्ली में मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे
दिल्ली में मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 19, 2025 at 7:37 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में स्थित मेडिकल स्टोर संचालकों को अब अपने मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे ना लगवाना भारी पड़ सकता है. दरअसल ऐसा न करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसको लेकर दक्षिणी जिले के जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश भी जारी कर दिया गया है.

नशीली दवाओं की रूकथाम केलिए उठाया गया कदम: दक्षिणी जिले के जिलाधिकारी लक्ष्य सिंह के कार्यलय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ड्रग कंट्रोलर और दिल्ली सरकार के विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण दानिश अशरफ ने 23 जुलाई के अपने आदेश पत्र के माध्यम से सभी फार्मेसियों और मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनुरोध किया था. इसके बाद दक्षिणी जिले के नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) जिला दक्षिण ने 29 जुलाई को अपनी बैठक में यह संकल्प लिया था कि बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के दोहरे उपयोग वाली दवाओं की बिक्री के विरुद्ध सभी मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश: आदेश में कहा गया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए मैं लक्ष्य सिंघल आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण दिल्ली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 152 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश देता हूं.

डीएम ने दिए हैं इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश: जिला दक्षिण दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आने वाली एच, एच1' और एक्स की दवाइयाँ बेचने वाले सभी मेडिकल स्टोर, केमिस्ट, फार्मेसी दुकानों को, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार अपनी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का अनिवार्य हैं. ऐसी दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जिला औषधि नियंत्रक प्राधिकरण, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी भी समय आकस्मिक जाँच कर सकते हैं.

अनुपालन न करने की स्थिति में, चूककर्ता के विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट पुलिस एवं ड्रग इंस्पेक्टर की सहायता से अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे.

