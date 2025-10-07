ETV Bharat / state

बारापुला फ्लाईओवर के निर्माण में एक दशक से भी अधिक देरी की जांच करेगी ACB, उपराज्यपाल ने दिए आदेश

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 7, 2025 at 6:13 PM IST 3 Min Read