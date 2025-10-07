बारापुला फ्लाईओवर के निर्माण में एक दशक से भी अधिक देरी की जांच करेगी ACB, उपराज्यपाल ने दिए आदेश
बारापुला फ्लाईओवर के निर्माण में देरी को लेकर दिल्ली के एलजी ने एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बारापुला फ्लाईओवर के निर्माण में एक दशक से भी ज़्यादा की देरी की एसीबी (एंटी करप्शन ब्रांच) जांच के आदेश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि यह देरी, जो अपने आप में ही समझ से परे है, इस कारण सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. क्योंकि इस देरी के कारण लागत में वृद्धि हुई है और निजी ठेकेदार एलएंडटी को मध्यस्थता दंड का भुगतान करना पड़ा है.
परियोजना में असाधारण देरी
पिछले दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी (ईएफसी) के इस आशय के प्रस्ताव को मंज़ूरी देते हुए आगे की कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा था. उपराज्यपाल ने फाइल में लिखा है कि इस परियोजना में असाधारण देरी ने कुछ बुनियादी नीतिगत मुद्दे उठाए हैं जिनका समाधान किया जाना ज़रूरी है. उन्होंने कहा है क्या इस तरह की बड़ी परियोजनाओं में मध्यस्थता संबंधी प्रावधान होने चाहिए जो ठेकेदारों को अत्यधिक दावे करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसा कि अन्य मामलों में भी देखा गया है, भले ही ठेकेदार की गलती हो? इसी निर्माण एजेंसी द्वारा भारत मंडपम के पास अंडरपास के निर्माण में भी ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला, जिसमें स्पष्ट इंजीनियरिंग खामियाँ पाई गईं, जिससे जी-20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती थी.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ईएफसी की बैठक
इस मामले की एसीबी जांच के आदेश में उपराज्यपाल ने लिखा है कि सभी विभागों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करें ताकि ऐसी किसी भी देरी से बचा जा सके. पिछली केजरीवाल सरकार, जिसने सबसे पहले इस परियोजना को शुरू किया था, इससे संबंधित मामले पर पहले 28.07.2025 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी (ईएफसी) की बैठक में चर्चा की गई थी. ईएफसी ने निर्णय लिया था कि, “दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की एसीबी द्वारा मध्यस्थता निर्णयों को स्वीकार करने में अक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदन और स्वीकृति, परियोजना के कार्यान्वयन में देरी और दोषी अधिकारियों/व्यक्तियों की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए एक गहन जांच शुरू की जाए.” इसके बाद, ईएफसी के निर्णय और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, लोक निर्माण विभाग द्वारा फाइल को एसीबी को भेज दिया गया.
लोक निर्माण विभाग को निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा था कि "ईएफसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है." मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों और 28.07.2025 को ईएफसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, डिपार्टमेंट ऑफ विजिलेंस का एक प्रस्ताव उपराज्यपाल के समक्ष अनुमोदन के लिए भेजा गया और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया कि वह मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), को भेजे ताकि मध्यस्थता निर्णयों को स्वीकार करने में अक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदन और स्वीकृति के संबंध में गहन जांच की जा सके. योजना में देरी और दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके, साथ ही लोक निर्माण विभाग को मामले का पूरा रिकॉर्ड एसीबी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
