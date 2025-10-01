ETV Bharat / state

महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में दिल्ली सबसे आगे, NCRB की रिपोर्ट में चौंका रहे आंकड़े

एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे अधिक चौंकाने वाली तस्वीर दिल्ली से सामने आई है. यहां महिलाओं के खिलाफ दर्ज कुल मामले भले ही कुछ घटकर 13,439 रह गए हों, लेकिन अपराध दर 133.6 (प्रति लाख महिला आबादी पर) रही, जो राष्ट्रीय औसत 66.2 से दोगुनी से भी अधिक है. यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध का खतरा दिल्ली में देश के किसी भी हिस्से से कहीं ज्यादा है.

एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ 4,48,211 मामले दर्ज हुए, जो 2022 (4,45,256 मामले) की तुलना में 0.7 प्रतिशत ज्यादा हैं. इनमें पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता, अपहरण और महिला की गरिमा भंग करने से जुड़े अपराध सबसे अधिक रहे.

नई दिल्ली: जिस गति से देश की राजधानी दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं. उसी क्रम में महिलाओं से जुड़े अपराध भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. राज्य में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाएं पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर बनी हुई है.

देश के अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में महिला अपराध की स्थिति:

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा 66,381 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए. इसके बाद महाराष्ट्र में 47,101, राजस्थान में 45,450, मध्य प्रदेश में 32,342 और पश्चिम बंगाल में 34,691 मामले महिलाओं के साथ अपराध के दर्ज किए गए. उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या भले ही सबसे ज्यादा है, लेकिन इसकी आबादी बड़ी होने के कारण अपराध दर अपेक्षाकृत कम 58.6 रही. राजस्थान व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपराध दर क्रमशः 114.8 और 76.8 रही. दिल्ली दर्ज मामलों की संख्या में 11वें स्थान पर है, लेकिन अपराध दर के लिहाज से दिल्ली पूरे देश में सबसे ऊपर है.

बता दें कि राजधानी दिल्ली की स्थिति बताती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे कागजों और बातों तक ही सीमित हैं. एनसीआरबी का डाटा साफ करता है कि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर देश के किसी भी राज्य से कहीं अधिक है. सबसे अधिक प्रभावित 18-30 वर्ष की युवा महिलाएं रही हैं. बलात्कार के मामलों में लगभग 99% अपराधी परिचित पाए गए, जबकि घरेलू हिंसा व रिश्तेदारों की प्रताड़ना ने भी सबसे बड़ा खतरा साबित किया.

नोट: कुल मामलों में मामूली गिरावट के बावजूद अपराध दर लगातार बढ़ रही है. NCRB के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली महिलाओं के लिए अपराध दर 133.6 (प्रति लाख महिला आबादी पर) के हिसाब से सबसे खतरनाक जगह है.

