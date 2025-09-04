ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस के पत्र से वकील हुए नाराज, 8 सितंबर से न्यायिक बहिष्कार का आह्वान - DELHI COURTS ADVOCATES STRIKE

दिल्ली के वकील इस पत्र के खिलाफ 8 सितंबर से न्यायिक बहिष्कार करने जा रहे हैं.

दिल्ली के वकील (फाइल फोटो)
दिल्ली के वकील (फाइल फोटो)
Published : September 4, 2025 at 11:14 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने पुलिस थानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही कराने के बारे में दिल्ली पुलिस की ओर से जारी पत्र से दिल्ली के वकील नाराज हैं. दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने इस पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई वार्ता में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन बताते हुए 8 सितंबर से न्यायिक बहिष्कार करने का आह्वान किया है.

बता दें कि आज ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, क्राईम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने दिल्ली की सभी निचली अदालतों और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र की प्रति भेजी है जिसमें कहा गया है कि पुलिस थानों से केवल औपचारिक पुलिस गवाह की गवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करायी जाएगी.

पत्र में कहा गया है कि औपचारिक पुलिस गवाह के अलावा जो ठोस गवाह होंगे उनकी गवाही कोर्ट रुम में सभी पक्षों से बातचीत के बाद करायी जा सकती है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इससे मामलों के तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी और गवाहों के बयान जल्द दर्ज करने में मदद मिलेगी.

पत्र में आगे कहा गया है कि अगर बचाव पक्ष के वकील किसी पुलिस गवाह का सशरीर बयान दर्ज करने की मांग करते हैं तो उस पर कोर्ट फैसला करेगा. पत्र में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के मुताबिक सभी गवाही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कराने के प्रावधान का पालन हो सकेगा और न्याय व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने में मदद मिलेगी. अब दिल्ली के वकील इस पत्र के खिलाफ 8 सितंबर से न्यायिक बहिष्कार करने जा रहे हैं.

अभी हाल ही में दिल्ली में वकीलों ने पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के अनुमति देने के दिल्ली के उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ करीब एक सप्ताह का न्यायिक बहिष्कार का आंदोलन किया था. वकीलों का आंदोलन न केवल कोर्ट परिसर में किया गया बल्कि ये सड़कों पर भी देखा गया। वकीलों ने कई स्थानों पर उप-राज्यपाल का पुतला भी जलाया था. बाद में 28 अगस्त को दिल्ली पुलिस का एक पत्र आया जिसमें कहा गया था कि इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वकीलों के प्रतिनिधियों की बात होगी और तब तक पुलिस ठिकानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग नहीं होगी. उसके बाद अमित शाह और वकीलों के प्रतिनिधियों के बीच 2 सितंबर को बातचीत भी हुई थी. वकील नेताओं के मुताबिक उस बैठक में अमित शाह ने भरोसा दिया था कि अभी पुलिसकर्मियों की गवाही कोर्ट रुम में सशरीर ही होगी.

