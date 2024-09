Delhi News - Delhi News Today Live : दिल्ली न्यूज़ Tue Sep 24 2024 ताजा समाचार

Delhi linked trains to be cancelled: यार्ड रिमॉडलिंग और मेंटिनेंस के कामों के चलते 25 सितंबर से 6 अक्टूबर तक रेलवे ने 10 ट्रेनों को निरस्त किया है. वहीं, 43 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है. आइए जानते हैं कब से कब तक कौन से ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. | Read More

यात्रीगण कृपया ध्यान दें...! दिल्ली के इस रूट की ट्रेनें कैंसिल, यात्रा से पहले कर लें चेक - Delhi linked trains to be cancelled

यात्रीगण कृपया ध्यान दें...! दिल्ली के इस रूट की ट्रेनें कैंसिल, यात्रा से पहले कर लें चेक - Delhi linked trains to be cancelled

यात्रीगण कृपया ध्यान दें...! दिल्ली के इस रूट की ट्रेनें कैंसिल, यात्रा से पहले कर लें चेक - Delhi linked trains to be cancelled

Water Supply Affected in Delhi: दिल्ली जल बोर्ड ने रखरखाव कार्य के कारण बुधवार को रोहिणी के कुछ हिस्सों में 18 घंटे तक पानी की आपूर्ति बाधित रहने की घोषणा की है. प्रभावित क्षेत्रों में रोहिणी सेक्टर 9, सेक्टर 11, सेक्टर 13, सेक्टर 16, सेक्टर 17 और अन्य शामिल हैं. मरम्मत कार्य 25 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा. निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो पानी के टैंकरों का अनुरोध कर सकते हैं. | Read More

Petition against Ravneet Singh Bittu withdrawn : केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली गई है. बिट्टू के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. | Read More

दिल्ली में रिश्तेदार ने 4 साल की बच्ची का अपहरण कर की हत्या, जानिए- क्या है वजह - murder of four year old girl Delhi

Murder of four year old girl in Delhi: दिल्ली में चार वर्षीय बच्ची की हत्या की घटना सामने आई, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी और कोई नहीं, बल्कि बच्ची का रिश्तेदार ही था. क्या है पूरा मामला, जानिए.. | Read More