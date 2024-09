Delhi News - Delhi News Today Live : दिल्ली न्यूज़ Thu Sep 26 2024 ताजा समाचार

दिल्ली में अभी लागू रहेगी पुरानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, सब्सिडी भी मिलेगी, जानें सब - Old EV policy to be extended delhi

Delhi government to extend old EV policy: दिल्ली सरकार पुरानी ईवी पॉलिसी को बढ़ाने की तैयारी में है. यह बात परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कही है. साथ ही उन्होंने अन्य जानकारियां भी दी. पढ़ें पूरी खबर... | Read More