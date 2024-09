Delhi News - Delhi News Today Live : दिल्ली न्यूज़ Sun Sep 22 2024 ताजा समाचार

गाजियाबाद: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगी गई दो करोड़ की रंगदारी, केस दर्ज - Ghaziabad gangster Lawrence Bishnoi

2 crore extortion demanded in name of Lawrence Bishnoi: गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में दो करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्हाट्सएप पर धमकी भरी कॉल के साथ ये रंगदारी मांगी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. | Read More