Delhi News - Delhi News Today Live : दिल्ली न्यूज़ Mon Sep 30 2024 ताजा समाचार

दिल्ली के तिगड़ी इलाके में पड़ोस के झगड़े में जमकर चले चाकू, एक की मौत - Murder in Neighbor dispute

Murder In Tigdi Area of Delhi: पुलिस के मुताबिक तिगड़ी इलाके में पड़ोसियों में विवाद की सूचना मिली. मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ एक शख्स मिला, जिसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. | Read More