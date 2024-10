Delhi: Delhi News Today Live : दिल्ली न्यूज़ Mon Oct 28 2024 ताजा समाचार

Delhi: 19 साल बाद 29 अक्टूबर को पड़ रहा धनतेरस, सरोजनी नगर के दुकानदारों को याद है वो खौफनाक शाम

ETV Bharat Live Updates - DHANTERAS ON 29TH OCTOBER WHY ARE THE SHOPKEEPERS OF SAROJINI NAGAR MARKET SCARED