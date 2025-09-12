13 सितंबर को 20 मिनट तक बंद रहेगा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रास्तों का इस्तेमाल करें लोग
13 सितंबर 2025 को दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे 15-20 मिनट के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की है.
Published : September 12, 2025 at 4:07 PM IST
गुरुग्राम: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे (NH-48) पर शिकोहपुर के पास एक नया फुटओवर ब्रिज बनाने का फैसला लिया है. यह निर्माण कार्य 13 सितंबर 2025 की सुबह 4 बजे से शुरू होगा. इस दौरान सुरक्षा कारणों से दोनों दिशाओं में यातायात को करीब 15 से 20 मिनट तक पूरी तरह से रोका जाएगा. निर्माण स्थल के आसपास की व्यवस्था को देखते हुए, NHAI और स्थानीय प्रशासन ने इस अस्थायी रुकावट को यात्रियों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी बताया है.
देश का सबसे व्यस्त हाईवे: दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को देश के सबसे व्यस्त हाईवे में गिना जाता है. हर दिन इस मार्ग से करीब 80 से 90 हज़ार वाहन गुजरते हैं. गुरुग्राम से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले यात्रियों के लिए भी यही रास्ता सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रोकना जरूरी होने के बावजूद इसका असर हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है. हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि इस दौरान यात्रियों को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की जा रही है.
15 से 20 मिनट ट्रैफिक पूरी तरह रोका जाएगा: निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक को दोनों दिशाओं (दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली) में कुछ समय के लिए पूरी तरह से रोका जाएगा. ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुबह के समय को चुना गया है. सुबह 4 बजे का समय इसलिए तय किया गया है ताकि यातायात कम हो और निर्माण बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके. यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.
ट्रैफिक पुलिस ने किए वैकल्पिक इंतज़ाम: ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक इंतज़ाम किए हैं. यात्रियों और वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे निर्माण कार्य के दौरान एनएच-48 के साथ बने सर्विस रोड का इस्तेमाल करें. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है और सभी को सहयोग करना चाहिए. वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक पुलिस के दिशा-निर्देशों का पालन करें और निर्धारित समय पर संयम बनाए रखें ताकि निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके.
