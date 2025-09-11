ETV Bharat / state

दिल्ली के ऐतिहासिक बाजारों का होगा सौंदर्यकरण, समीक्षा बैठक में CM रेखा गुप्ता ने जारी किया निर्देश

मुख्यमंत्री रेखा की समीक्षा बैठक: बैठक में विधायकों और पार्षदों ने अपने क्षेत्रों के पार्कों के पुनर्विकास, मल्टीलेवल पार्किंग, बाजारों का पुनर्विकास, डीडीए की ज़मीनों के उपयोग, सड़कों की मरम्मत, सीवर और नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत व नई लाइटें लगाने जैसे मुद्दों को रखा. मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर संबद्ध अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए. बैठक में अधिकतर विधानसभाओं विशेषकर पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक और सदर बाज़ार क्षेत्र में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या पर भी चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ते अतिक्रमण और यातायात जाम की समस्या स्थानीय निवासियों और दुकानदारों के लिए असुविधा का कारण है. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन मुद्दों का समाधान तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए.

समीक्षा बैठक में चांदनी चौक लोकसभा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, क्षेत्र के विधायक, पार्षद व सभी सम्बंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. बैठक के दौरान सभी जन प्रतिनिधियों के आग्रह पर सीएम रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी ली. इसका उद्देश्य नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर विकास कार्यों की प्रगति और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान करना है.

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति एवं लंबित परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की. इसमें क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में विभिन्न विधानसभाओं में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से निपटने के लिए विचार-विमर्श हुआ. मुख्यमंत्री ने बैठक मे पुरानी दिल्ली के बाजारों में पिंक यूरिनल्स (महिला शौचालय) बनाने का खाका तैयार करने के निर्देश भी जारी किए.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जारी किया निर्देश: इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री रेखा ने नगर निगम, यातायात पुलिस, जल बोर्ड और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया ताकि ट्रैफिक प्रबंधन, पानी की लाइनों के लिए होने वाली सड़कों, गलियों की खुदाई को लेकर समाधान निकाला जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी दिल्ली के बाजारों में यूरिनल्स विशेषकर महिलाओं के लिए पिंक यूरिनल्स की बहुत कमी है. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे यूरिनल्स बनाने का खाका तैयार किया जाए, ताकि वहां जल्द उनका निर्माण किया जा सके. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ) के अंतर्गत यदि कोई भी विकास कार्य से जुड़ी फाइल लंबित है तो उन्हें तत्काल प्राथमिकता पर आगे बढ़ाया जाए और समयबद्ध तरीके से स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारंभ किया जाए. उन्होंने सभी विधायकों व पार्षदों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों की ज़रूरतों के अनुसार विकास कार्यों के प्रस्ताव और कार्य विवरण शीघ्र तैयार कर पेश करें, ताकि मंजूरी मिलने के बाद उन्हें बिना विलंब लागू किया जा सके.

ऐतिहासिक बाजारों का होगा सौंदर्यकरण: मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विभिन्न विधानसभाओं में सड़कों पर बढ़ते बेसहारा पशुओं विशेषकर गायों की समस्या पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह केवल ट्रैफिक और सुरक्षा की समस्या ही नहीं है, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी इनका समाधान आवश्यक है. इस दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए निर्णय लिया है कि दिल्ली के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से कुल 11 गौशालाओं का विकास किया जाएगा. इन गौशालाओं में पशुओं की देखभाल, भोजन, चिकित्सा और आश्रय की पूरी व्यवस्था होगी, ताकि बेसहारा गायों को सुरक्षित वातावरण मिल सके और सड़कों पर होने वाली अव्यवस्था भी समाप्त हो.

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तात्कालिकता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए, प्रत्येक फाइल को नियमित रूप से अपडेट किया जाए और उसकी दैनिक स्थिति ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से साझा की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों, विधायकों और पार्षदों को आपसी तालमेल और सहयोग से कार्य करना होगा ताकि विकास योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंच सके.

ये भी पढ़ें :