दिल्ली HC ने DUSU चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चेताया, अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो होगी अवमानना की कार्रवाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि अगर नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर कल यानि 16 सितंबर को भी सुनवाई करेगा.

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि डूसू के चुनाव (DUSU ELECTIONS 2025) में छात्र संगठनों की बड़ी भूमिका है. कोर्ट ने छात्र संगठनों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों को निर्देश दें कि वो नियमों का पालन करें. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि कोई उल्लंघन या संपत्तियों का विरुपण नहीं किया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के लिए कोर्ट के आदेश की जरुरत होगी.

10 सितंबर को कोर्ट ने दिया था निर्देश

बता दें कि कोर्ट ने 10 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव के दौरान संपत्तियों के विरुपण और ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों से बचने के लिए सख्त कदम उठाए. कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वो डूसू चुनाव के दौरान उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में हलफनामा दाखिल करे. बता दें कि डूसू का चुनाव 18 सितंबर को नियत किया गया है.

हाईकोर्ट वकील प्रशांत मनचंदा की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कहा गया है कि डूसू के चुनाव प्रचार में नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. चुनाव के दौरान दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिंगदोह कमेटी की अनुशंसाओं और डूसू कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन किया जा रहा है.