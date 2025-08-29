ETV Bharat / state

कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक - KAPIL MISHRA MCC VIOLATION CASE

हाईकोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दिया है.

कानून मंत्री कपिल मिश्रा
कानून मंत्री कपिल मिश्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2025 at 1:29 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई पर रोक लगा दिया है. जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.

कपिल मिश्रा ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सेशंस कोर्ट ने 7 मार्च को कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था. मामला 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव का है. 24 जनवरी 2020 को मॉडल टाउन विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी को पत्र लिखकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की.

कपिल मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विवादित बयान दिए थे. इन बयानों के बाद कपिल मिश्रा के खिलाफ 23 जनवरी 2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. कपिल मिश्रा ने जो जवाब दिया वो संतोषजनक नहीं पाया गया और उसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर 2023 को चार्जशीट दाखिल किया गया था. जिसके बाद 4 मार्च 2024 को इसकी आगे जांच की गई. उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक पूरक चार्जशीट दाखिल किया. उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कपिल मिश्रा को नोटिस जारी किया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट के इसी आदेश को कपिल मिश्रा ने चुनौती दी है.

