दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना चुका है. सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका खारिज कर चुका है और दिल्ली हाईकोर्ट भी पहले इस याचिका को खारिज कर चुकी है.

चुनावों के दौरान ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती वाली याचिका : ये याचिका उपेन्द्र नाथ दलाई ने दायर की थी. याचिका में चुनावों के दौरान ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती दी गई थी. याचिका में सभी चुनाव बैलट पेपर से कराने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं.

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई थी फटकार: हाईकोर्ट ने ही याचिकाकर्ता को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे. कोर्ट ने कहा था कि इस तरह कोर्ट का समय बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट विराम लगा चुका है. तब कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको कोर्ट के आदेशों को पढ़कर आना चाहिए था, इस तरह बिना पढ़े नहीं आना चाहिए था. कोर्ट की इतनी नसीहत के बावजूद याचिकाकर्ता अपनी मांग पर कायम रहे. उसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.