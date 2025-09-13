ETV Bharat / state

फिल्म 'मासूम कातिल ' की रिलीज पर रोक हटाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, कहा- सामाज और कानून को खतरा

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी फिल्म 'मासूम कातिल' को रिलीज करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (File Photo)
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'मासूम कातिल' को रिलीज करने पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसी फिल्मों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता जो धर्म का मजाक उड़ाती हों और नफरत फैलाती हों. जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि भारत जैसे विविधता पूर्ण और धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह के कंटेंट को आगे बढ़ाना असंवैधानिक है.

याचिका फिल्म के निर्माता श्याम भारती ने दायर किया था. याचिका में फिल्म ‘मासूम क़ातिल’ को मंजूरी नहीं देने के सेंसर बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने कहा कि फिल्म का कंटेंट लोगों को अपने हाथों में कानून लेने के लिए उकसाता है. इसमें काफी ज्यादा हिंसा और वीभत्स दृश्य दिखाए गए हैं, जो समाज को क्रूर बना सकते हैं और गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं. कोर्ट ने साफ किया कि फिल्मों का काम समाज को जोड़ना है, न कि उसे बांटना. ऐसी सामग्री को किसी भी हाल में सार्वजनिक मंच पर जगह नहीं दी जा सकती.

बता दें कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई गंभीर खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि फिल्म में इंसानों और जानवरों पर अत्यधिक हिंसक और वीभत्स दृश्य हैं. सेंसर बोर्ड ने कहा कि फिल्म में धर्म और जाति पर अपमानजनक टिप्पणियां, समुदायों को नीचा दिखाने वाले संवाद और नाबालिग पात्रों को हिंसा और अपराध में शामिल होना दिखाया गया है.

श्याम भारती ने याचिका में कहा था कि फिल्म को ‘एडल्ट’ सर्टिफिकेट और कुछ कट्स के साथ रिलीज करने की अनुमति दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड की रिपोर्ट से सहमति जताते हुए कहा कि फिल्म का कंटेंट इतना अपत्तिजनक है कि उसमें किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं है. कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए भी धार्मिक भावनाओं का अपमान, सामाजिक नफरत और बर्बर हिंसा जैसी सामग्री को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

