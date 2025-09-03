ETV Bharat / state

खुद को अमित शाह का भतीजा बताकर व्यापारी से 3 करोड़ 90 लाख ठगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार - DELHI HC DENIES BAIL

हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती.

Published : September 3, 2025 at 5:22 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भतीजा बताकर एक व्यापारी से तीन करोड़ 90 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस गिरीश कथपलिया की बेंच ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जा सकती है.

कोर्ट ने आरोपी अजय कुमार नय्यर की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. आरोपी ने शिकायतकर्ता व्यापारी को राष्ट्रपति भवन में रेनोवेशन के लिए चमड़े की सप्लाई का 90 करोड़ रुपये का टेंडर दिलाने का झांसा देकर तीन करोड़ 90 लाख रुपये ठग लिए थे. शिकायतकर्ता व्यापारी के एक रिश्तेदार के जरिये आरोपी का परिचय जालंधर के जिमखाना क्लब में हुआ था. आरोपी ने खुद को अमित शाह का भतीजा अजय शाह बताया था. उसने शिकायतकर्ता को सरकारी ठेका दिलवाने का भरोसा दिया था.

इतना ही नहीं, आरोपी ने शिकायतकर्ता को उसके पक्ष में 90 करोड़ रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट दिखाया था. आरोपी ने शिकायतकर्ता से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर ढाई करोड़ रुपये मांगे थे. आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच कई दौर की बातचीत के बाद 3 करोड़ 90 लाख रुपये दिए गए. इनमें से कुछ रकम नकदी थे और कुछ आरटीजीएस के जरिए. ये पैसे देने के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता को 127 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की एक दूसरी फोटो दिखाई और कहा कि टेंडर का खर्च 90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 127 करोड़ रुपये कर दी गई है. इसके बाद शिकायतकर्ता को खुद को ठगे जान का संदेह हुआ और उसने पुलिस से शिकायत की. पुलिस से शिकायत के बाद आरोपी को दिसंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था.

