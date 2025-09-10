ETV Bharat / state

पुलिस थानों से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए गवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया सवाल, कहा- तटस्थ स्थान तय होना चाहिए

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने के अनुमति देने के दिल्ली के उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन पर सवाल खड़ा किया. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उपराज्यपाल को स्थान चुनने का अधिकार है. लेकिन वो पुलिस थाने ही क्यों वे कोई तटस्थ स्थान भी हो सकता है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एएसजी चेतन शर्मा से कहा कि आखिर निष्पक्ष ट्रायल का मतलब क्या है. क्या इस नोटिफिकेशन से अभियुक्त की निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा है. अभियोजन पक्ष को उनके ही कार्यस्थल से साक्ष्य देने की अनुमति दी गई है. कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को स्थान तय करने का अधिकार जरूर है, लेकिन ये पुलिस थाने ही क्यों हैं. उपराज्यपाल एक तटस्थ स्थान चुन सकते हैं जो पुलिस थानों से अलग हों.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि अभियोजन गवाह की गवाही अभियुक्त की उपस्थिति में क्यों ली जाती है. यह इसलिए कि ट्रायल निष्पक्ष बना रहे और अभियुक्त को भी पता चले कि उसके खिलाफ कौन सा साक्ष्य पेश किया जा रहा है. इस पर चेतन शर्मा ने निर्देश लेने के लिए समय देने की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करने का आदेश दिया.