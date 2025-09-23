दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर च्यवनप्राश को लेकर पतंजलि को विज्ञापन में संशोधन करने का दिया आदेश

ETV Bharat / state

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद च्यवनप्राश को लेकर अपने विज्ञापन में संशोधन करने का आदेश दिया है. जस्टिस हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पतंजलि अपने विज्ञापन में ये कह सकता है कि 'साधारण च्यवनप्राश का इस्तेमाल क्यों करें'. हालांकि कोर्ट ने पतंजलि को अपने विज्ञापन में 40 जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल की बात करने पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने कहा कि 30 साल पहले के विज्ञापनों और हाल के विज्ञापनों में काफी फर्क आया है. जो जागरूक उपभोक्ता हैं वे पतंजलि के 'साधारण' शब्द के इस्तेमाल से डाबर को नहीं छोड़ने जा रहे हैं. बता दें कि, 19 सितंबर को डिवीजन बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए कहा कि या तो आप याचिका वापस लीजिए या जुर्माने के लिए तैयार रहिए.

डिवीजन बेंच ने कहा था कि सिंगल बेंच के आदेश में पतंजलि को पूरे विज्ञापन को हटाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसके कुछ हिस्सों में सुधार करने को कहा था. इससे पहले 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को निर्देश दिया था कि वो डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भी भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करे. जस्टिस मिनी पुष्करणा की सिंगल बेंच ने ये आदेश जारी किया था. सिंगल बेंच के इसी आदेश को पतंजलि आयुर्वेद ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी है. सिंगल बेंच में याचिका डाबर इंडिया ने दायर की थी, जिसमें कंपनी की ओर से पेश वकील ने आरोप लगाया था कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद अपने विज्ञापनों के जरिये च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है और उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है.

